Mãe faz apelo para encontrar filho desaparecido em Vila Velha

Há cinco dias sem notícias do filho Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desaparecido desde o último sábado (23), a mãe do estudante, Dilcilene dos Santos Carvalho, fez um apelo desesperado por ajuda para encontrá-lo.
O jovem saiu de casa à noite, no bairro Aribiri, em Vila Velha, para encontrar os amigos em um bar na mesma região, e por volta de 0h decidiu ir embora. No entanto, ele não voltou para casa e não há notícias sobre seu paradeiro desde então.
“Eu estou implorando, gente. Eu preciso achar meu filho, vivo, morto. Eu faço questão. Se eu achar pelo menos o corpo dele, para eu poder enterrar, vou ficar muito feliz. Eu só preciso de uma notícia”, declarou a mãe, em um vídeo divulgado nas redes sociais.
"Eu não quero saber quem matou, eu não quero saber quem machucou, eu não quero saber o problema que ele teve (...). Eu preciso só encontrar o corpo dele para poder dar um enterro decente para ele. Eu já fui em vários matagais, já entramos nas marés, nos mangues, e eu não sei mais o que fazer "
Em conversa com a reportagem, Dilcilene lamentou a falta de respostas por parte da polícia.
“A gente não teve nenhuma atualização, nada. A gente saiu hoje em protesto, encheu de viatura, mas ninguém faz nada, nem atualizam a gente. Já fomos para tudo quanto é lado, e nada. Estamos de mãos atadas e ninguém ajuda”, contou.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento. Porém, até o momento, o jovem não foi localizado.
“Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na unidade.”
Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.