Mãe faz apelo para encontrar filho desaparecido em Vila Velha

Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desapareceu no último sábado (23), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Há cinco dias sem notícias do filho Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desaparecido desde o último sábado (23) , a mãe do estudante, Dilcilene dos Santos Carvalho, fez um apelo desesperado por ajuda para encontrá-lo.

O jovem saiu de casa à noite, no bairro Aribiri, em Vila Velha, para encontrar os amigos em um bar na mesma região, e por volta de 0h decidiu ir embora. No entanto, ele não voltou para casa e não há notícias sobre seu paradeiro desde então.

“Eu estou implorando, gente. Eu preciso achar meu filho, vivo, morto. Eu faço questão. Se eu achar pelo menos o corpo dele, para eu poder enterrar, vou ficar muito feliz. Eu só preciso de uma notícia”, declarou a mãe, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

"Eu não quero saber quem matou, eu não quero saber quem machucou, eu não quero saber o problema que ele teve (...). Eu preciso só encontrar o corpo dele para poder dar um enterro decente para ele. Eu já fui em vários matagais, já entramos nas marés, nos mangues, e eu não sei mais o que fazer " Dilcilene dos Santos Carvalho - Mãe de Bryan

Em conversa com a reportagem, Dilcilene lamentou a falta de respostas por parte da polícia.

“A gente não teve nenhuma atualização, nada. A gente saiu hoje em protesto, encheu de viatura, mas ninguém faz nada, nem atualizam a gente. Já fomos para tudo quanto é lado, e nada. Estamos de mãos atadas e ninguém ajuda”, contou.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento. Porém, até o momento, o jovem não foi localizado.

“Os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na unidade.”