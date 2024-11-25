Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajude

Jovem desaparece após se encontrar com amigos em bar de Vila Velha

Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desapareceu no último sábado (23). Os amigos informaram que ele deixou o bar em uma bicicleta, que também não foi localizada; veja como ajudar

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 15:58

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 nov 2024 às 15:58
Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desapareceu no último sábado (23), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha
Bryan Santos Brambati, de 17 anos, desapareceu no último sábado (23), após ir se encontrar com amigos em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
O estudante Bryan Santos Brambati, de 17 anos, está desaparecido desde o último sábado (23) e os familiares pedem ajuda para encontrá-lo. A irmã dele, Caroline Campos de Carvalho, contou que o jovem saiu de casa à noite, no bairro Aribiri, em Vila Velha, para encontrar os amigos em um bar na mesma região, e por volta de 0h decidiu ir embora. No entanto, ele não retornou e não foi mais visto.
Os amigos de Bryan informaram que ele saiu do local de bicicleta, que também não foi localizada. “Nós tivemos acesso à última localização dele, em uma rua perto da nossa residência. No entanto, nós fomos até lá e não encontramos nada. O telefone dele dá apenas caixa postal. Ele não tinha o costume de sair sem avisar e nunca dormiu fora de casa”, disse a irmã.
A família já buscou pelo jovem em todos os hospitais da Grande Vitória, mas sem sucesso. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

Veja Também

Carro de motorista de aplicativo desaparecido é encontrado em Vitória

Corpo de soldador desaparecido é encontrado em Marechal Floriano

Família pede ajuda para encontrar idoso de Cariacica desaparecido desde junho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados