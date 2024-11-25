Jovem desaparece após se encontrar com amigos em bar de Vila Velha

Os amigos de Bryan informaram que ele saiu do local de bicicleta, que também não foi localizada. “Nós tivemos acesso à última localização dele, em uma rua perto da nossa residência. No entanto, nós fomos até lá e não encontramos nada. O telefone dele dá apenas caixa postal. Ele não tinha o costume de sair sem avisar e nunca dormiu fora de casa”, disse a irmã.