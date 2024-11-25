Jovem desaparece após se encontrar com amigos em bar de Vila Velha

O estudante Bryan Santos Brambati, de 17 anos, está desaparecido desde o último sábado (23) e os familiares pedem ajuda para encontrá-lo. A irmã dele, Caroline Campos de Carvalho, contou que o jovem saiu de casa à noite, no bairro Aribiri, em Vila Velha, para encontrar os amigos em um bar na mesma região, e por volta de 0h decidiu ir embora. No entanto, ele não retornou e não foi mais visto.
Os amigos de Bryan informaram que ele saiu do local de bicicleta, que também não foi localizada. “Nós tivemos acesso à última localização dele, em uma rua perto da nossa residência. No entanto, nós fomos até lá e não encontramos nada. O telefone dele dá apenas caixa postal. Ele não tinha o costume de sair sem avisar e nunca dormiu fora de casa”, disse a irmã.
A família já buscou pelo jovem em todos os hospitais da Grande Vitória, mas sem sucesso. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.