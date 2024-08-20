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Família pede ajuda para encontrar idoso de Cariacica desaparecido desde junho

Antônio Ferreira de Matos, de 63 anos, saiu de casa, no bairro Bandeirantes, no dia 13 de junho e não foi mais visto
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

20 ago 2024 às 16:31

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 16:31

Antônio Ferreira de Matos, de 63 anos, saiu de casa no último dia 13 de junho e não foi mais visto
Antônio Ferreira de Matos, de 63 anos, saiu de casa no último dia 13 de junho Crédito: Arquivo pessoal
Antônio Ferreira de Matos, de 63 anos, está desaparecido desde o último dia 13 de junho e a família pede ajuda para encontrá-lo. A cunhada dele, Francisca Soares, contou que o idoso tem diagnóstico de transtornos mentais. Em virtude disso, ele já fugiu de casa, no bairro Bandeirantes, em Cariacica, outras vezes. No entanto, essa é a primeira vez que os familiares não conseguem encontrá-lo.
A preocupação da família é ainda maior porque o desaparecido não sabe voltar para casa sozinho nem dizer onde mora. Os parentes tentaram encontrá-lo nos hospitais da Grande Vitória, mas sem sucesso. “Nós deixávamos as chaves escondidas, pois ele pegava e saía de casa. Porém, dessa vez, por um descuido, não vimos ele saindo”, disse a cunhada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que as investigações da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.
Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade. Quem tiver informações sobre o Antônio também pode entrar em contato com a Francisca pelo telefone (27) 99604-2210.

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