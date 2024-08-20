Família pede ajuda para encontrar idoso de Cariacica desaparecido desde junho

A preocupação da família é ainda maior porque o desaparecido não sabe voltar para casa sozinho nem dizer onde mora. Os parentes tentaram encontrá-lo nos hospitais da Grande Vitória, mas sem sucesso. “Nós deixávamos as chaves escondidas, pois ele pegava e saía de casa. Porém, dessa vez, por um descuido, não vimos ele saindo”, disse a cunhada.