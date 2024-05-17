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BBC Brasil

O homem encontrado vivo em sótão do vizinho após 26 anos desaparecido

Um homem que estava desaparecido há 26 anos foi finalmente encontrado vivo no sótão de um vizinho na Argélia, a poucos metros da casa onde vivia com a família

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 06:21

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 mai 2024 às 06:21
Imagem BBC Brasil
À esquerda, imagem do homem após ser resgatado; à direita, uma fotografia anterior ao seu desaparecimento Crédito: Reprodução
Um homem que estava desaparecido há 26 anos foi finalmente encontrado vivo no sótão de um vizinho na cidade de El Guedid, na Argélia, a poucos metros da casa onde vivia com a família.
O seu nome é Omar Bin Omran e ele havia desaparecido durante a guerra civil na Argélia na década de 1990.
Ele tem hoje 45 anos e estava a apenas 200 metros de onde cresceu.
As autoridades confirmaram a prisão de um homem de 61 anos suspeito de sequestrá-lo.
O desaparecimento de Omar em 1998 ocorreu no meio de um conflito de uma década entre o governo da Argélia e grupos islâmicos.
Sua família temia que ele estivesse entre os milhares de mortos e desaparecidos deixados pela guerra.
Mas, segundo as autoridades locais, o homem foi encontrado vivo debaixo de um palheiro no dia 12 de maio.
Imagem BBC Brasil
Omar havia desaparecido durante a guerra civil argelina na década de 1990 Crédito: Getty Images

Crime ‘atroz’

A promotoria recebeu uma denúncia anônima alegando que Omar Bin Omran estava na casa de seu vizinho.
Um oficial da Justiça afirmou: "Após este relato, o procurador-geral ordenou a abertura de uma investigação aprofundada e os agentes foram à casa em questão."
"No dia 12 de maio, às 20h, horário local, a vítima Omar bin Omran, de 45 anos, foi encontrada no porão de seu vizinho, BA, 61 anos."
O suspeito tentou fugir do local, mas foi contido e preso.
Segundo relato do irmão da vítima nas redes sociais, o suposto sequestro ocorreu devido a uma disputa por herança.
As autoridades disseram que a investigação ainda está em andamento e que Omar está recebendo cuidados médicos e psicológicos.
Um porta-voz do Ministério Público classificou o crime como "atroz".
A vítima disse às autoridades que ocasionalmente via sua família do cativeiro, mas não conseguia pedir ajuda porque seu sequestrador o convenceu de que ele estava sob "um feitiço".
Segundo a imprensa local, a mãe de Omar morreu em 2013 sem saber que o filho estava vivo.

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