Menino de 8 anos que estava desaparecido é encontrado morto em Linhares

Nikael foi visto pela última vez no sábado (10) no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que o corpo do menino foi encontrado em um local de difícil acesso. "Demoramos para resgatar o corpo, mas, no final, constatamos que realmente era a criança", disse.

Ainda de acordo com o delegado, em uma análise prévia, os peritos da Polícia Científica não identificaram sinais nítidos de violência no corpo do menino. A causa da morte está sendo apurada e a Polícia Civil aguarda o trabalho da perícia. Segundo Lucindo, o corpo de Nikael foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória devido ao estado de decomposição em que se encontrava.

A polícia agora trabalha em cima dos relatos das testemunhas, que relataram que a criança teria sido atraída para um veículo em troca de doces.

O menino estava desaparecido desde a tarde do último sábado (10), quando foi visto pela última vez pela família brincando com outras crianças na rua em frente à casa onde morava, no bairro Aviso. A mãe procurou a delegacia na terça-feira (13) para registrar um boletim de ocorrência, com a suspeita de que o filho poderia ter sido sequestrado por um homem vestido com uma roupa preta que estava em um carro branco e teria oferecido doces.