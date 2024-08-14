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Corpo no Rio Doce

Menino de 8 anos que estava desaparecido é encontrado morto em Linhares

Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, foi visto pela última vez pela família na tarde do último sábado (10), quando brincava com outras crianças na frente de casa
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 ago 2024 às 13:33

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 13:33

Nikael foi visto pela última vez no sábado (10) no bairro Aviso, em Linhares
Nikael foi visto pela última vez no sábado (10) no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
pequeno Nikael Andrade Araújo, de 8 anos, foi encontrado morto no Rio Doce, na altura do bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta quarta-feira (14). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O corpo do menino foi reconhecido pela família. 
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou que o corpo do menino foi encontrado em um local de difícil acesso. "Demoramos para resgatar o corpo, mas, no final, constatamos que realmente era a criança", disse. 
Ainda de acordo com o delegado, em uma análise prévia, os peritos da Polícia Científica não identificaram sinais nítidos de violência no corpo do menino. A causa da morte está sendo apurada e a Polícia Civil aguarda o trabalho da perícia. Segundo Lucindo, o corpo de Nikael foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória devido ao estado de decomposição em que se encontrava.
A polícia agora trabalha em cima dos relatos das testemunhas, que relataram que a criança teria sido atraída para um veículo em troca de doces. 
O menino estava desaparecido desde a tarde do último sábado (10), quando foi visto pela última vez pela família brincando com outras crianças na rua em frente à casa onde morava, no bairro Aviso. A mãe procurou a delegacia na terça-feira (13) para registrar um boletim de ocorrência, com a suspeita de que o filho poderia ter sido sequestrado por um homem vestido com uma roupa preta que estava em um carro branco e teria oferecido doces.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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