Trabalhador morre atropelado por máquina em obra na ES 164 em Itaguaçu

Um trabalhador morreu atropelado por uma máquina em uma obra na ES 164, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Bruno Vinícius Silva Oliveira e teve o óbito confirmado no local.
O encarregado da obra contou aos policiais que Bruno estava na pista, próximo de um rolo compactador de pavimento e em um ponto cego e, por isso, o operador do equipamento não conseguiu vê-lo. Ele ainda relatou que alguns funcionários tentaram sinalizar para o condutor, que iniciou uma manobra para frear, mas a máquina não tinha capacidade de parar imediatamente por razões técnicas.
A perícia da Polícia Científica verificou que a vítima utilizava fones de ouvido no momento do acidente, por isso, pode não ter percebido a movimentação da máquina. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o responsável pela intervenção disse que o operador foi socorrido para um hospital em Itarana, cidade vizinha, pois estava em estado de choque, e recebeu medicamentos. Ele depois foi localizado em um hotel, onde está alojado, e afirmou aos militares que não conseguiu ver a vítima, que ainda tentou frear e não teve a intenção de atropelar Bruno.
Como procedimento, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Colatina. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, que disse que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
"Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu", disse a corporação em nota.