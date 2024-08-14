Trabalhador morre atropelado por máquina em obra na ES 164 em Itaguaçu

Local onde aconteceu o atropelamento, em Itaguaçu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O encarregado da obra contou aos policiais que Bruno estava na pista, próximo de um rolo compactador de pavimento e em um ponto cego e, por isso, o operador do equipamento não conseguiu vê-lo. Ele ainda relatou que alguns funcionários tentaram sinalizar para o condutor, que iniciou uma manobra para frear, mas a máquina não tinha capacidade de parar imediatamente por razões técnicas.

A perícia da Polícia Científica verificou que a vítima utilizava fones de ouvido no momento do acidente, por isso, pode não ter percebido a movimentação da máquina. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o responsável pela intervenção disse que o operador foi socorrido para um hospital em Itarana, cidade vizinha, pois estava em estado de choque, e recebeu medicamentos. Ele depois foi localizado em um hotel, onde está alojado, e afirmou aos militares que não conseguiu ver a vítima, que ainda tentou frear e não teve a intenção de atropelar Bruno.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Como procedimento, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Colatina. A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil , que disse que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.