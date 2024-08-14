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Acidente

Trabalhador morre atropelado por máquina em obra na ES 164 em Itaguaçu

Operador da máquina disse à PM que não conseguiu visualizar a vítima e chegou a frear, mas não conseguiu parar a tempo; trabalhador usava fones de ouvido quando foi atingido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 ago 2024 às 10:47

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 10:47

Local onde aconteceu o atropelamento, em Itaguaçu
Local onde aconteceu o atropelamento, em Itaguaçu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um trabalhador morreu atropelado por uma máquina em uma obra na ES 164, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Bruno Vinícius Silva Oliveira e teve o óbito confirmado no local.
O encarregado da obra contou aos policiais que Bruno estava na pista, próximo de um rolo compactador de pavimento e em um ponto cego e, por isso, o operador do equipamento não conseguiu vê-lo. Ele ainda relatou que alguns funcionários tentaram sinalizar para o condutor, que iniciou uma manobra para frear, mas a máquina não tinha capacidade de parar imediatamente por razões técnicas.
A perícia da Polícia Científica verificou que a vítima utilizava fones de ouvido no momento do acidente, por isso, pode não ter percebido a movimentação da máquina. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o responsável pela intervenção disse que o operador foi socorrido para um hospital em Itarana, cidade vizinha, pois estava em estado de choque, e recebeu medicamentos. Ele depois foi localizado em um hotel, onde está alojado, e afirmou aos militares que não conseguiu ver a vítima, que ainda tentou frear e não teve a intenção de atropelar Bruno.
Como procedimento, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Colatina. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil, que disse que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
"Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaçu", disse a corporação em nota.

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