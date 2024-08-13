Aluna é suspensa após espalhar spray de pimenta em escola de Mimoso do Sul

Duas adolescentes de 17 anos jogaram spray de pimenta no corredor do segundo piso de uma escola estadual de ensino fundamental e médio em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (12). O gás acabou causando ardência nos olhos e garganta em alunos e funcionários. A estudante que levou o produto ao colégio foi suspensa pela direção da instituição. Por envolver menores de idade, a escola não será identificada na reportagem, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente

Segundo um boletim de ocorrência registrado pela PM, a coordenadora pedagógica contou aos militares que duas estudantes, ambas com 17 anos, foram até o corredor e fizeram uso de um frasco contendo produto lacrimogêneo, aparentando ser um "spray de pimenta". O conteúdo se espalhou por todo o andar. O sistema de videomonitoramento da escola, segundo o relato, flagrou toda a ação.

Dois alunos sentiram sintomas alérgicos e um deles foi levado ao hospital do município. Aos militares, as alunas confirmaram o uso do spray, mas alegaram que não houve a intenção de atingir a integridade física das pessoas e que desconheciam os verdadeiros efeitos do produto.

Uma das adolescentes confessou que há dois foi ameaçada, o que a motivou a compra e transportar do spray para a escola, com o conhecimento daa mãe. Segundo a polícia, não houve manifestação das vítimas que desejassem representar.

Suspensão

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim disse que, assim que identificou a situação, acionou as famílias dos alunos envolvidos e o Conselho Tutelar, que fizeram as devidas orientações sobre o ocorrido.

“A Polícia também foi acionada por ser tratar de uma arma, orientou as famílias de quem causou o ocorrido e as famílias das alunas que foram atingidas pelo gás. A aluna que levou o spray de pimenta foi suspensa das aulas e cumprirá atividades na escola sob coordenação da equipe da unidade de ensino”, informou a superintendência regional.