Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em colégio estadual

Aluna é suspensa após espalhar spray de pimenta em escola de Mimoso do Sul

Caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira (12); um estudante chegou a ser levado ao hospital da cidade devido à irritação causada pelo produto; funcionários também passaram mal
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 ago 2024 às 17:18

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 17:18

Duas adolescentes de 17 anos jogaram spray de pimenta no corredor do segundo piso de uma escola estadual de ensino fundamental e médio em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (12). O gás acabou causando ardência nos olhos e garganta em alunos e funcionários. A estudante que levou o produto ao colégio foi suspensa pela direção da instituição. Por envolver menores de idade, a escola não será identificada na reportagem, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Segundo um boletim de ocorrência registrado pela PM, a coordenadora pedagógica contou aos militares que duas estudantes, ambas com 17 anos, foram até o corredor e fizeram uso de um frasco contendo produto lacrimogêneo, aparentando ser um "spray de pimenta". O conteúdo se espalhou por todo o andar. O sistema de videomonitoramento da escola, segundo o relato, flagrou toda a ação.
Dois alunos sentiram sintomas alérgicos e um deles foi levado ao hospital do município. Aos militares, as alunas confirmaram o uso do spray, mas alegaram que não houve a intenção de atingir a integridade física das pessoas e que desconheciam os verdadeiros efeitos do produto.
Uma das adolescentes confessou que há dois foi ameaçada, o que a motivou a compra e transportar do spray para a escola, com o conhecimento daa mãe. Segundo a polícia, não houve manifestação das vítimas que desejassem representar.

Suspensão

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim disse que, assim que identificou a situação, acionou as famílias dos alunos envolvidos e o Conselho Tutelar, que fizeram as devidas orientações sobre o ocorrido.
“A Polícia também foi acionada por ser tratar de uma arma, orientou as famílias de quem causou o ocorrido e as famílias das alunas que foram atingidas pelo gás. A aluna que levou o spray de pimenta foi suspensa das aulas e cumprirá atividades na escola sob coordenação da equipe da unidade de ensino”, informou a superintendência regional.
Ainda segundo o órgão, não procede a acusação da ameaça dentro da escola. O Conselho Tutelar disse que acompanha o caso. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados