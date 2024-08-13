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Bairro Aviso

Família procura por menino de 8 anos que desapareceu em Linhares

Mãe de Nikael Andrade Araújo disse que fez buscas na região por conta própria e, depois, registrou ocorrência na delegacia; menino não é visto desde sábado (10)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 ago 2024 às 13:22

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 13:22

Nikael foi visto pela última vez no sábado (10) no bairro Aviso, em Linhares
Nikael foi visto pela última vez no sábado (10) no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um menino de oito anos que mora no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, está desaparecido desde o fim da tarde do último sábado (10). A família de Nikael Andrade Araújo foi até a delegacia do município, na manhã desta terça-feira (13), para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. A suspeita é de que a criança tenha sido sequestrada por um homem.
Em relato na delegacia, a mãe do menino, Valdinete Costa Andrade, de 43 anos, disse que o filho estava brincando na frente de casa com um colega, por volta das 17h30. Depois de um tempo, não visualizou mais as duas crianças. O amigo apareceu novamente e afirmou para ela que Nikael estaria em uma praça, perto dali. A mãe foi até o local, mas não encontrou o menino.
Valdinete afirmou que foi informada de que um homem, trajando roupa com capuz preto, em um carro branco, teria levado o menino. Ela disse que procurou pelo filho em estabelecimentos da região e soube que a criança teria dito para um funcionário que queria ir a uma cavalgada em Povoação, no interior do município. A mulher contou que não teve mais notícias sobre Nikael.
Segundo Valdinete, desde o desaparecimento de Nikael a família realizou buscas por conta própria, sem sucesso, e, por isso, decidiu buscar a ajuda da polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode acionar a corporação pelo Disque-Denúncia (181).
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

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