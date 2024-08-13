Família procura por menino de 8 anos que desapareceu em Linhares

Em relato na delegacia, a mãe do menino, Valdinete Costa Andrade, de 43 anos, disse que o filho estava brincando na frente de casa com um colega, por volta das 17h30. Depois de um tempo, não visualizou mais as duas crianças. O amigo apareceu novamente e afirmou para ela que Nikael estaria em uma praça, perto dali. A mãe foi até o local, mas não encontrou o menino.