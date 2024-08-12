Homem é morto a tiros e jovem acaba baleado em Cariacica

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (12). Ele estava conduzindo uma moto quando foi baleado. Um jovem de 18 anos, que estava na garupa, também foi atingido pelos disparos e correu para pedir socorro. As vítimas não foram identificadas.
A Polícia Militar informou que ao chegarem no local do crime, encontraram a vítima caída em cima do veículo. Em seguida, localizaram o jovem ferido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o socorreu até Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O estado de saúde não foi informado.
A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, informou a corporação.
O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.