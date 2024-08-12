Homem é morto a tiros e jovem acaba baleado em Cariacica

As polícias Militar, Civil e Científica estiveram no local do crime, em Cariacica

A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, informou a corporação.