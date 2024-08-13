Friozinho chegou! Cidades do ES registram baixas temperaturas; veja

Passagem de frente fria pelo litoral do ES faz capixaba amanhecer no frio nesta terça (13) Crédito: Fernando Madeira

A hora de tirar os casacos do armário chegou para os capixabas. O inverno no Espírito Santo ficou finalmente com a cara da estação neste início de semana, entre a noite de segunda-feira (12) e a manhã desta terça-feira (13). As temperaturas devem seguir baixas até pelo menos a próxima quinta-feira (15) devido a uma massa de ar polar presente no Estado, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

A queda nos termômetros foi notada na Grande Vitória, mas a Região Serrana registrou a menor temperatura mínima: de 12,6 °C em Venda Nova do Imigrante. Em outra cidade da região, Afonso Cláudio, a temperatura chegou a 13,9 °C. No Sul do Estado, o frio também chegou em Alegre, que teve mínima de 14,2 °C.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, na região de Vitória os termômetros devem registrar mínimas de 19 °C e máximas de 23 °C. O Inmet prevê dias ainda mais frios na quarta-feira (14) e quinta-feira, com mínimas chegando a 18 °C, e máximas de 25 °C.

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), além do frio, a passagem de uma frente fria deve resultar, nesta terça-feira, em maior nebulosidade durante o dia. O sol deve aparecer entre algumas nuvens e não há previsão de chuva no Estado.

Em alto-mar, a formação de um ciclone extratropical, que começou no domingo (11) , pode explicar a ventania sentida pelos capixabas. Além dos ventos, o mar deve ficar agitado e há um alerta de ressaca, com ondas que podem atingir 4 metros, válido até a quinta-feira (15), emitido pela Marinha do Brasil.

Para os próximos dias, a Climatempo informou que o tempo deve permanecer firme em todo Estado ao longo do restante da semana. O frio deve permanecer até dia quinta-feira, devido a massa de ar polar ainda presente no Estado.

Massa de ar polar deixa manhã fria no Espírito Santo

Alerta de ventos fortes no litoral

Além do frio, há previsão de ventos costeiros que devem movimentar dunas sobre as construções da orla. Por causa disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para 20 cidades do Espírito Santo.

Segundo o órgão, o aviso começou às 23h de segunda (12) e é válido até as 15h desta terça. A instrução do instituto é que, havendo necessidade, o cidadão entre em contato com a Defesa Civil, através do telefone 199. Confira, abaixo, a lista dos municípios que receberam o alerta:

Anchieta Aracruz Cariacica Conceição da Barra Fundão Guarapari Iconha Itapemirim Jaguaré Linhares Marataízes Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina São Mateus Serra Viana Vila Velha Vitória