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'Invernou'

Friozinho chegou! Cidades do ES registram baixas temperaturas; veja

Massa de ar polar derrubou temperaturas em municípios capixabas neste início de semana; friozinho deve permanecer até a próxima quinta-feira (15)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 ago 2024 às 09:52

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 09:52

Passagem de frente fria pelo litoral do ES faz capixaba amanhecer no frio nesta terça (13)
Passagem de frente fria pelo litoral do ES faz capixaba amanhecer no frio nesta terça (13) Crédito: Fernando Madeira
A hora de tirar os casacos do armário chegou para os capixabas. O inverno no Espírito Santo ficou finalmente com a cara da estação neste início de semana, entre a noite de segunda-feira (12) e a manhã desta terça-feira (13). As temperaturas devem seguir baixas até pelo menos a próxima quinta-feira (15) devido a uma massa de ar polar presente no Estado, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
A queda nos termômetros foi notada na Grande Vitória, mas a Região Serrana registrou a menor temperatura mínima: de 12,6 °C em Venda Nova do Imigrante. Em outra cidade da região, Afonso Cláudio, a temperatura chegou a 13,9 °C. No Sul do Estado, o frio também chegou em Alegre, que teve mínima de 14,2 °C. 
Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, na região de Vitória os termômetros devem registrar mínimas de 19 °C e máximas de 23 °C. O Inmet prevê dias ainda mais frios na quarta-feira (14) e quinta-feira, com mínimas chegando a 18 °C, e máximas de 25 °C.

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Ciclone extratropical causa ventania e deixa mar agitado no litoral do ES

Alerta de perigo potencial para ventos fortes no litoral do Espírito Santo

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), além do frio, a passagem de uma frente fria deve resultar, nesta terça-feira, em maior nebulosidade durante o dia. O sol deve aparecer entre algumas nuvens e não há previsão de chuva no Estado.
Em alto-mar, a formação de um ciclone extratropical, que começou no domingo (11), pode explicar a ventania sentida pelos capixabas. Além dos ventos, o mar deve ficar agitado e há um alerta de ressaca, com ondas que podem atingir 4 metros, válido até a quinta-feira (15), emitido pela Marinha do Brasil. 
Para os próximos dias, a Climatempo informou que o tempo deve permanecer firme em todo Estado ao longo do restante da semana. O frio deve permanecer até dia quinta-feira, devido a massa de ar polar ainda presente no Estado. 

Massa de ar polar deixa manhã fria no Espírito Santo

Alerta de ventos fortes no litoral

Além do frio, há previsão de ventos costeiros que devem movimentar dunas sobre as construções da orla. Por causa disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para 20 cidades do Espírito Santo.
Segundo o órgão, o aviso começou às 23h de segunda (12) e é válido até as 15h desta terça. A instrução do instituto é que, havendo necessidade, o cidadão entre em contato com a Defesa Civil, através do telefone 199. Confira, abaixo, a lista dos municípios que receberam o alerta:
  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Fundão
  6. Guarapari
  7. Iconha
  8. Itapemirim
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Marataízes
  12. Piúma
  13. Presidente Kennedy
  14. Rio Novo do Sul
  15. Santa Leopoldina
  16. São Mateus
  17. Serra
  18. Viana
  19. Vila Velha
  20. Vitória
Cidades do ES registram baixas temperaturas

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