Soterramento deixa um morto e outro ferido na zona rural de Águia Branca Crédito: Leitor/A Gazeta

TV Gazeta, o acidente aconteceu em uma represa localizada em uma propriedade privada. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um soterramento na zona rural de Águia Branc a, município do Noroeste do Espírito Santo , no início da tarde desta terça-feira (13). Segundo informações apuradas pela reportagem da, o acidente aconteceu em uma represa localizada em uma propriedade privada.

À reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar, que esteve no local do acidente para auxiliar no resgate das vítimas, informou que um deslizamento de terra teria atingido um dos funcionários da represa, um homem de 27 anos. Ao perceberam que o colega havia sido soterrado, trabalhadores que estavam mais distantes tentaram ajudá-lo, momento em que aconteceu outro deslizamento.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha disse que estava trabalhando na propriedade junto das vítimas. No momento uma escavadeira abria uma trincheira na barragem de terra. Em certo momento, houve um desmoronamento que soterrou parcialmente a vítima de 27 anos.

Contou ainda que quando o operador da escavadeira desceu da máquina para o auxiliar na tentativa de retirar o homem da terra, houve outro desmoronamento, que cobriu totalmente a vítima que já estava soterrada e cobriu o operador da escavadeira parcialmente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o funcionário ferido, de 41 anos foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o hospital. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde dele. A identidade da vítima morta também não foi revelada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, na manhã desta quarta-feira (14), a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca.