Homem é condenado a 30 anos de prisão por feminicídio no ES

Segundo o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça da cidade, o júri foi realizado na segunda-feira (12), e o réu — que já estava preso preventivamente — continuará cumprido a pena em regime fechado, mesmo que haja recurso da defesa.

A mãe da vítima, Daniela Beneta, disse à reportagem que a sensação é de alívio e de que a justiça foi feita. “Pelo que fez, poderia ficar preso pelo resto da vida que não pagaria, nem traria minha filha de volta. Mas, mais de 30 anos preso, já é uma justiça, um alívio. Minha dor nunca vai passar. O que fez não tem perdão”, desabafou. Ela comentou ainda que a filha mais nova de Thieli e Maycon completou 4 anos de vida no dia do julgamento. Ela possui a guarda das três netas.