Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso Thieli Beneta Grechi

Homem é condenado a 30 anos de prisão por feminicídio no ES

Crime ocorreu em dezembro do ano passado, na frente das filhas do casal; segundo o assistente de acusação, homem permaneceu em silêncio durante todo o julgamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 ago 2024 às 13:01

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 13:01

Thielly Grechi, morta a tiros em Atílio Vivácqua
Imagem de Thieli, mulher que foi assassinada na frente das filhas Crédito: Redes sociais
Acusado de matar a tiros a ex-companheira Thieli Beneta Grechi em dezembro do ano passado, Maycon da Silva Macedo foi condenado a uma pena de 30 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, especialmente por feminicídio. O crime aconteceu na frente das filhas na localidade de Alto São José, Atílio Vivácqua, Sul do Espírito Santo.
Segundo o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça da cidade, o júri foi realizado na segunda-feira (12), e o réu — que já estava preso preventivamente —  continuará cumprido a pena em regime fechado, mesmo que haja recurso da defesa.
Thieli tinha 26 anos e foi atingida por três tiros nas costas dentro de casa. Ela estava separada havia 15 dias e tinha medida protetiva por violência doméstica contra o ex. Maycon se apresentou à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim semanas após o crime, acompanhado de um advogado.
Segundo o assistente de acusação, advogado Frank Gonçalves Andreza, Maycon permaneceu em silêncio durante todo o julgamento não esboçou emoção.
A mãe da vítima, Daniela Beneta, disse à reportagem que a sensação é de alívio e de que a justiça foi feita. “Pelo que fez, poderia ficar preso pelo resto da vida que não pagaria, nem traria minha filha de volta. Mas, mais de 30 anos preso, já é uma justiça, um alívio. Minha dor nunca vai passar. O que fez não tem perdão”, desabafou. Ela comentou ainda que a filha mais nova de Thieli e Maycon completou 4 anos de vida no dia do julgamento. Ela possui a guarda das três netas.
A reportagem tenta localizar a defesa de Maycon. O espaço segue aberto para posicionamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Justiça Atílio Vivácqua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados