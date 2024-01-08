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Se entregou à polícia

Preso ex-companheiro suspeito de matar jovem em Atílio Vivácqua

Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, foi morta com dois tiros nas costas na localidade de Alto São José, no dia 23 de dezembro; homem de 30 anos foi preso por feminicídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 jan 2024 às 11:06

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:06

Thielly Grechi, morta a tiros em Atílio Vivácqua
Thielly Grechi, morta a tiros em Atílio Vivácqua Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O suspeito de matar Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, com dois tiros nas costas na localidade de Alto São José, em Atílio Vivácqua, no dia 23 de dezembro, foi preso por feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o homem de 30 anos, que é ex-companheiro da vítima, se apresentou na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de domingo (7), acompanhado de um advogado.
A Polícia Civil informou que, contra o homem – que não teve o nome divulgado – havia um mandado de prisão temporária pelo crime. Thieli Beneta Grechi foi morta na frente das filhas, em Atílio Vivácqua, em dezembro do ano passado, na residência onde morava. Depois do crime, o suspeito fugiu.
“Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Atílio Vivacqua deu início à investigação e, com a confirmação da identidade do suspeito, representamos pela prisão temporária dele, que foi decretada pela Justiça. Desde então, temos realizado diligências com o objetivo de capturá-lo. Sem ter como fugir e ciente do mandado de prisão, ele se apresentou ao plantão da Delegacia Regional”, afirmou o titular da DP de Atílio Vivacqua, delegado Marcelo Meurer.
Thieli Beneta Grechi, segundo a família, estava separada do suspeito havia 15 dias e tinha uma medida protetiva contra ele. O detido já foi encaminhado ao sistema prisional e o inquérito policial será concluído nos próximos dias, com o indiciamento do homem pelo crime de feminicídio.

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