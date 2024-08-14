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Sul do ES

Acidente entre ônibus com universitários e caminhão deixa ferido na BR 101

Ônibus da Prefeitura de Rio Novo do Sul seguia com estudantes para Cachoeiro de Itapemirim quando se envolveu na batida, na manhã de quarta-feira (14)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 ago 2024 às 11:17

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 11:17

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (14)
Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava alunos para faculdades e cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim deixou uma pessoa ferida na BR 101, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu às 6h11, no km 404 da rodovia, em Itapemirim. O condutor do caminhão foi levado para um hospital.
O ônibus era da Prefeitura de Rio Novo do Sul, e segundo a administração municipal, foi atingido por caminhão que invadiu a contramão. O motorista da prefeitura contou que rapidamente desviou, mas o veículo foi levemente atingido.
A prefeitura informou que os 25 alunos não sofreram ferimentos. Apenas uma aluna precisou ser levada ao hospital, fez exames, mas foi liberada. A administração municipal informou que disponibilizou dois transportes, para quem quis retornar e para os que desejaram prosseguir viagem. Alguns estudantes continuaram o trajeto para a faculdade.
A PRF informou que esteve no local e disse que o motorista do caminhão se feriu e foi socorrido para o Pronto Atendimento de Rio Novo do Sul. Além da polícia, o Centro de Controle Operacional da Eco 101 esteve no local para o socorro e informou que não houve interdição de pista.

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