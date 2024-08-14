Acidente entre ônibus com universitários e caminhão deixa ferido na BR 101

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus que transportava alunos para faculdades e cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim deixou uma pessoa ferida na BR 101, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu às 6h11, no km 404 da rodovia, em Itapemirim . O condutor do caminhão foi levado para um hospital.

O ônibus era da Prefeitura de Rio Novo do Sul, e segundo a administração municipal, foi atingido por caminhão que invadiu a contramão. O motorista da prefeitura contou que rapidamente desviou, mas o veículo foi levemente atingido.

A prefeitura informou que os 25 alunos não sofreram ferimentos. Apenas uma aluna precisou ser levada ao hospital, fez exames, mas foi liberada. A administração municipal informou que disponibilizou dois transportes, para quem quis retornar e para os que desejaram prosseguir viagem. Alguns estudantes continuaram o trajeto para a faculdade.