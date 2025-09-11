Caso em Montanha

Mãe e padrasto são condenados por estupro continuado de duas meninas no ES

Homem recebeu pena de 58 anos e dois meses e mulher, 48 anos e nove meses; crimes ocorreram entre 2021 e 2023

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:27

A mãe e o padrasto de duas meninas menores de idade – sem idade informada – foram condenados por estupro continuado em Montanha, no Norte do Espírito Santo. A decisão da Justiça, divulgada pelo Ministério Público Estadual (MPES) na quarta-feira (10), determinou a condenação do homem a 58 anos e dois meses de prisão por estupro de vulnerável qualificado. A mulher foi sentenciada a 48 anos e nove meses por omissão dolosa. Os nomes dos condenados não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A sentença foi assinada pelo juiz Helthon Neves Faria. O Ministério Público informou que os estupros ocorreram de forma continuada entre 2021 e dezembro de 2023. O casal foi preso preventivamente em março de 2024, após decisão baseada em documentos expedidos pelo Conselho Tutelar, relatos contundentes das vítimas e laudos periciais conclusivos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta