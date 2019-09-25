Home
Mãe e filhos são presos por matar mecânico por vingança em Ourimar

Maria da Penha dos Santos, a Nega, foi presa com os filhos, de 15 e 21 anos, após armar uma vingança e exigir: "Atira nele, filho". Ela foi agredida por engano em uma briga