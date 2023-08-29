Linhares é cidade do interior com mais casos de crimes sexuais no ES

Vítima de estupro, que não quis se identificar, conta o que aconteceu Crédito: Heber Thomaz

Um dos registros de crimes dessa natureza ocorreu no dia 5 de agosto deste ano, quando uma mulher de 35 anos registrou boletim de ocorrência após ser agredida. Em entrevista à TV Gazeta, ela disse que foi agredida ao sair de um bar e desmaiou, acordando nua em um terreno baldio.

“O homem me bateu por trás, ele começou a me enforcar, dizendo para não gritar. Quando acordei eu já estava pelada e ele também e entramos em luta corporal. Comecei a pedir ajuda, mas ninguém quis me ajudar. Os moradores estão fingindo que não sabem de nada. A polícia chegou às 9h, desde 4h30 tinha acontecido. Eu não sou da cidade, sou de São Paulo. Estou com trauma daqui, quero ir embora. Sinto medo de sair de casa. Meu corpo dói todo”, relatou.

O exame de corpo de delito confirmou que a mulher foi vítima de estupro e o autor do crime está sendo procurado pela Polícia Civil. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares.

Linhares tem mais que o dobro de casos que São Mateus e Aracruz, que são as cidades na segunda e terceira posição no ranking do Norte do Espírito Santo, com 47 e 46 casos de janeiro a julho deste ano, respectivamente.

“Temos que olhar por duas vertentes: se a cidade é violenta demais, ou as pessoas têm mais coragem para denunciar, porque a polícia mostra que dá resultado com prisões”, destacou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.

"Vivemos em uma cultura machista, patriarcal, em que as vítimas têm medo de denunciar. Medo não é de sofrer retaliação, é aquela reverência ao criminoso, porque normalmente ele faz parte da família ou é um amigo muito próximo. Pessoas ainda têm essa cultura e acham que aquilo talvez seja normal ou, até pior, acham que a culpa é dela por aquilo acontecer" Fabrício Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares

Linhares tem mais estupros de vulneráveis que Vitória

Nos casos de estupro de vulnerável, Linhares tem mais ocorrências que Vitória. Segundo o chefe da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo, uma explicação para isso é que a Capital tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais alto, mas reitera que muitos casos acabam não chegando até a polícia.

“Vitória tem um IDH melhor. Por ser a capital do Estado, é um local com recursos, com educação melhor, nível de vida, de cultura, melhor. Segundo que não podemos dizer com certeza sobre os números por conta da subnotificação. Existe um infinito de casos que não são denunciados. Não sabemos quantos ficam ocultos. Linhares é muito violenta para esse crime e estamos trabalhando para prender os criminosos”, observou;

Segundo dados da Sesp, neste ano, Linhares teve 55 casos de estupros de vulnerável contra 50 em Vitória. No ano passado, o município do Norte capixaba contabilizou 59 registros, contra 31 na Capital.

A orientação do delegado Regional de Linhares é que as vítimas denunciem para que a Polícia Civil investigue. Até o último dia 14, 53 pessoas foram presas por crimes sexuais em Linhares, Rio Bananal e Sooretama, segundo Fabrício Lucindo.

“É importante que as pessoas saibam que se elas cometem esses crimes, elas serão presas. No caso de estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos de prisão. A vítima não precisa mais ficar com medo de denunciar. O número de prisões dá coragem para as vítimas denunciarem”, finaliza o delegado.

Dados no Espírito Santo

Dos últimos cinco anos, considerando o período entre janeiro e dezembro, em apenas um deles o Espírito Santo registrou queda no número de casos: entre 2019 e 2020. O maior crescimento foi entre 2021 e 2022, com 25,1%.

No recorte entre janeiro e julho de 2023, houve o registro de 1.680 casos, um aumento de 1,7% comparado ao mesmo período em 2022. É o menor aumento nesta série histórica, mas ainda mostra que os registros seguem crescendo.

O crime mais comum é o de estupro de vulnerável, com 730 ocorrências em 2023. Ou seja, quase a metade dos crimes contra a dignidade sexual. A vítima, geralmente, tem menos de 14 anos e é do sexo feminino. Em geral, os crimes acontecem na casa onde ela mora, no começo da semana, entre segunda e terça-feira, durante a tarde, entre 15h e 18h.

Proporcionalmente, o município onde houve maior aumento também fica no Noroeste capixaba. Água Doce do Norte saiu de um para sete registros de crimes contra dignidade sexual, um aumento de 600%.