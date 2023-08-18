Linhares investe em polos de fruticultura e recarga hídrica

Tradição linharense, a produção de cacau é um dos destaques da região quando o assunto é cultivo agrícola unido à sustentabilidade Crédito: Shutterstock

“Terra do cacau” e de vários outros casos de sucesso na agricultura, Linhares tem se destacado nos últimos anos com os incentivos realizados nos polos de fruticultura, renovação de lavouras e produtos especiais. Esses investimentos foram empreendidos com o objetivo de auxiliar os produtores rurais do município, por acreditar no potencial produtivo da região, como destaca o secretário de Agricultura, Fabrício Fardin.

De acordo com ele, “a prefeitura tem pensado na agricultura familiar, assim como em espaços que poderiam ser melhor aproveitados para aumentar os ganhos desses pequenos produtores.”

Isso faz parte de um projeto de ações da administração municipal com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de Linhares. Iniciativas que, inclusive, reforçam o compromisso do município com o agro e fomentam a diversificação de diferentes culturas. Tudo isso combinado com a expertise dos agricultores linharenses.

Entre os principais casos de sucesso na agricultura do município, o secretário destaca:

Polos de fruticultura

Segundo Fabrício Fardin, Linhares se destaca pela alta capacidade produtiva na fruticultura. Por isso, o município desenvolveu polos de produção e investimentos com o objetivo de tornar esses processos de colheita mais eficazes e fornecer subsídios e assistência técnica aos produtores.

Na polo de limão, por exemplo, a administração distribuiu mudas deste citrus, e no polo de cajá-manga foram doadas mais 20 mil mudas. “Para esse fruto temos uma colheita semanal durante seis meses no ano. Isso ajuda em um bom giro de capital para o agricultor.”

Outros polos de destaque são os de goiaba, em que Linhares alcança uma produtividade de mais de 200kg por planta/ano e se posiciona como um produto versátil, podendo ser utilizado para doces, bolos e biscoitos, e o polo da uva, que promove novas possibilidades de ganho por agregar o agroturismo na região.

Lavoura cacaueira

Tradição linharense, a produção de cacau é um dos destaques da região quando o assunto é cultivo agrícola unido a sustentabilidade. Principalmente, porque nos últimos anos, a prefeitura investiu na revitalização da cultura cacaueira ao contemplar produtores com mudas resistentes a doença vassoura de bruxa.

“Os polos desenvolvidos já estão gerando retorno e a verticalização da cadeia produtiva a fim de agregar mais valor ao cacau e ampliar a produção já é um sucesso”, pontua Fardin.

"Os polos desenvolvidos já estão gerando retorno e a verticalização da cadeia produtiva a fim de agregar mais valor ao cacau e ampliar a produção já é um sucesso" Fabrício Fardin - Secretário de Agricultura de Linhares

Barragens e caixas secas

Considerado um dos maiores reservatórios de água doce do Estado, o município de Linhares possui 38 lagoas e é cortado por um rio nacional. Apesar disso, o secretário de agricultura explica que após períodos de seca, surgiu a necessidade de investir em projetos de reservação de água,e implementar mecanismos de recarga hídrica.

Além disso, por meio das caixas secas, reservatórios construídos na beira de estradas para captar água de chuva e possibilitar sua infiltração no solo, foi possível conservar essas regiões e evitar a erosão nos trajetos que sofriam ações de assoreamento.

Cafés especiais

Com foco na colheita, preservando sabores e a qualidade do fruto, a prefeitura incentiva a produção de café de qualidade, que desponta Linhares como principal produtor do Espírito Santo,e terceiro maior produtor do Brasil, por meio de incentivos municipais a produtores menores com o objetivo de agregar valor e aumentar a comercialização.

O secretário de Agricultura de Linhares, Fabrício Fardin, esteve presente na última quinta-feira (17/08) no TecnoAgro e deu uma entrevista durante o evento. Confira abaixo o videocast na íntegra.

Prefeitura de Linhares