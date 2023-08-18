Moradores protestam contra retirada de barreira em rio de Linhares

A Fundação Renova informa que dará início ao processo de remoção da ensecadeira no rio Pequeno, em Linhares, após decisão judicial da 4ª Vara Judicial de Belo Horizonte (MG) determinar seu descomissionamento.

A primeira etapa, chamada de preparo para o descomissionamento, será realizada inicialmente com o alteamento de uma estrutura de contenção que será instalada na ensecadeira, previsto para o dia 17/08 (quinta-feira). Em paralelo, conforme consta na decisão, estão sendo realizadas melhorias na Estação de Tratamento de Água de Linhares.

Após a finalização das etapas anteriores, começam as atividades de remoção da estrutura da ensecadeira no rio Pequeno. A conclusão da remoção completa da ensecadeira no local está prevista para ser realizada até outubro deste ano.

A ensecadeira

A ensecadeira instalada no Rio Pequeno é uma estrutura provisória, que foi construída em dezembro de 2019, na cota de 6 metros de altura, em cumprimento à decisão judicial, para impedir o contato das águas do Rio Doce com a Lagoa Juparanã. A Fundação Renova segue com os trabalhos de monitoramento dos níveis de água do Rio Doce.

Qualidade da água

O monitoramento hídrico da bacia do Rio Doce demonstra que a qualidade da água retornou aos parâmetros similares aos anteriores ao rompimento da barragem de Fundão. O Rio Doce é enquadrado na classe 2 pela legislação brasileira e sua água pode ser consumida pela população após tratamento convencional nos sistemas públicos de abastecimento, bem como ser usada para dessedentação animal e irrigação, entre outros usos previstos na legislação.