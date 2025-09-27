Justiça manda soltar irmãs presas por furtar chocolate de supermercado no ES

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:37
A Justiça concedeu liberdade provisória a duas irmãs presas em flagrante por furtar chocolates e outros produtos em um supermercado de Jardim da Penha, em Vitória, na última quinta-feira (25). A audiência de custódia das jovens, que são da Bahia e estudam na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi realizada neste sábado (27).
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que, até a tarde deste sábado, elas ainda permaneciam no Centro Prisional Feminino de Cariacica, para onde foram levadas após a prisão.
Nicole e Nathalia Nunes, de 20 e 23 anos, foram flagradas pelas câmeras de videomonitoramento do supermercado colocando produtos na bolsa. A fiscal do estabelecimento, então, acionou os seguranças, que abordaram as jovens próximo ao estacionamento do local.
Segundo registro da Guarda Municipal de Vitória, na bolsa das irmãs foram encontrados os produtos furtados. Eram eles:
As irmãs se ofereceram para pagar pelos produtos, mas o supermercado não aceitou. Elas foram levadas para a Delegacia Regional de Vitória, onde foram autuadas em flagrante por furto qualificado e encaminhadas ao presídio. A autuação de furto qualificado se deve ao envolvimento de duas pessoas no crime.
Amigos das jovens, sem saberem que elas estavam presas, chegaram a divulgar em redes sociais um pedido de ajuda para encontrá-las. A reportagem tenta localizar a defesa das duas. O espaço segue aberto para manifestação.
