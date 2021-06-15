Justiça manda soltar empresário que pilotava lancha em acidente em Vitória

Bruna foi vítima de acidente com lancha na Baía de Vitória Crédito: TV Gazeta

De acordo com o advogado do réu Douglas Luz, o alvará judicial foi expedido, mas Pinafo ainda não deixou o sistema prisional. "Ele ainda não saiu da prisão, já que uma das determinações é de que entregasse o passaporte. Como o cartório já está fechado hoje (14), ele deve sair amanhã", disse.

Procurado na manhã desta terça-feira (15), o advogado Douglas Luz informou que o cliente dele só deve ser liberado após a entrega do passaporte na vara onde tramita o processo e, pelo fato da decisão ter sido proferida fora do horário do expediente, não foi possível fazer a entrega no mesmo dia e que a mesma será feita às 12h desta terça. A Secretaria de Estado da Justiça, também procurada, informou que José Silvino Pinafo continua no Centro de Triagem de Viana.

Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Procurada na ocasião da prisão, a Polícia Civil confirmou que o inquérito policial foi concluído no dia 12 de maio deste ano e encaminhado à Justiça. Na terça-feira passada(8), o Poder Judiciário havia decretado a prisão preventiva do réu, tendo sido a decisão cumprida pela PC. Em nota, a corporação informou que o processo está sob segredo judicial e que outros detalhes não podem ser repassados.

A lancha conduzida por Pinafo colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip e também chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte da jovem. Segundo informações do MP, o condutor deverá responderá por homicídio doloso, com intenção de matar (dolo eventual), qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio, com agravantes de o condutor estar sob efeito de bebida alcoólica e pela situação do período de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19.

RELEMBRE O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10 do dia 25 de julho de 2020. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca — que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória — morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha Crédito: TV Gazeta

Três dias após o ocorrido, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram garrafas de bebidas dentro da lancha. De acordo com pessoas que estiveram na embarcação, o piloto, o empresário José Silvino Pinafo, não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica. A Polícia Civil anunciou, à época, que investigaria o acidente.