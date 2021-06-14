Feto é encontrado em terreno baldio na Serra

Um feto foi encontrado em um terreno baldio de Serra Dourada II, na Serra, por volta das 10h desta segunda-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar, um morador do bairro acionou apoio policial e relatou que viu uma mulher enterrar algo e que, indo até o local, encontrou o feto.
Uma equipe da PM prosseguiu ao endereço, onde constatou a veracidade dos fatos narrados pelo denunciante. A mulher não foi localizada e a perícia foi acionada.
Também acionada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. "Além disso, não houve detidos em flagrante e o caso seguirá sob investigação", informou.