Garota de 15 anos esfaqueia jovem em briga por celular em Vitória

Ainda segundo a PM, a jovem de 20 anos foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

A adolescente responsável pela facada não foi localizada no momento do crime, pois teria fugido do local pulando muros, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A reportagem de A Gazeta demandou a PC para saber mais detalhes sobre o crime e o que aconteceu com a adolescente de 15 anos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.