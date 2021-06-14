Garota de 15 anos esfaqueia jovem em briga por celular em Vitória

Uma adolescente de 15 anos entrou em uma residência no bairro Joana D'arc, em Vitória, no início da madrugada desta segunda-feira (14) e esfaqueou uma jovem de 20 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, a intenção da menor era de golpear a irmã da vítima, uma jovem de 18 anos. A menor entrou no imóvel acusando os moradores da residência de terem pegado o seu celular, que havia desaparecido. Durante a discussão, no momento em que a garota foi atingir o alvo desejado, um amigo a puxou e ela acabou ferindo a vítima.
Ainda segundo a PM, a jovem de 20 anos foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
A adolescente responsável pela facada não foi localizada no momento do crime, pois teria fugido do local pulando muros, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A reportagem de A Gazeta demandou a PC para saber mais detalhes sobre o crime e o que aconteceu com a adolescente de 15 anos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.