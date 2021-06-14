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Bairro Joana D'arc

Garota de 15 anos esfaqueia jovem em briga por celular em Vitória

A vítima foi socorrida por populares para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo a PM, a intenção da menor era de golpear outra jovem, de 18 anos, após uma discussão devido ao sumiço de seu celular
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:31

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:31

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma adolescente de 15 anos entrou em uma residência no bairro Joana D'arc, em Vitória, no início da madrugada desta segunda-feira (14) e esfaqueou uma jovem de 20 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, a intenção da menor era de golpear a irmã da vítima, uma jovem de 18 anos. A menor entrou no imóvel acusando os moradores da residência de terem pegado o seu celular, que havia desaparecido. Durante a discussão, no momento em que a garota foi atingir o alvo desejado, um amigo a puxou e ela acabou ferindo a vítima.
Ainda segundo a PM, a jovem de 20 anos foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
A adolescente responsável pela facada não foi localizada no momento do crime, pois teria fugido do local pulando muros, e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A reportagem de A Gazeta demandou a PC para saber mais detalhes sobre o crime e o que aconteceu com a adolescente de 15 anos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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