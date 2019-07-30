Crime em Vitória

Justiça converte em preventiva prisão do pai que fez bebê refém no ES

A decisão foi da juíza Raquel de Almeida Valinho, durante audiência de custódia na manhã desta terça-feira (30)

Publicado em 30 de julho de 2019 às 23:54 - Atualizado há 6 anos

Adilcimar Ribeiro dos Santos fez a filha refém por mais de 16 horas Crédito: Arquivo Pessoal

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Adilcimar Ribeiro dos Santos, detido após fazer refém a filha de apenas dois meses de vida, durante 16 horas em Vitória. A decisão foi da juíza Raquel de Almeida Valinho, durante audiência de custódia na manhã desta terça-feira (30).

A juíza informou, na decisão, que Adilcimar deveria continuar detido por colocar "em risco a segurança social, especialmente da própria família, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva".

A esposa já requereu medidas protetivas de urgência. Segundo a juíza, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais do pai, sendo uma medida protetiva.

Adilcimar está preso no Centro de Triagem de Viana. A bebê já está em casa com a mãe e passa bem.

O CASO

Bebê feita refém pelo pai volta para casa com a mãe, em Vitória Crédito: Fabio Linhares | TV Gazeta

A mãe da bebê, Lucimara Pereira Falcão, diz que o marido saiu para beber por volta das 21h de sábado (27). Quando voltou, brigou com ela. “Ele começou a discutir, a alterar mais a voz. Ele começou a gritar e falar mais alto. Eu falei que não estava aguentando e ele falou que se eu largasse ele que nem eu e nem ele ia ficar com a bebê”, contou a mãe.

No meio da discussão, ele ameaçou matar a filha do casal. “Ele falou que ia acabar com ela, minha menina de nove anos ficou desesperada. Ele pegou uma faca grande e ameaçava matar a bebê”, explicou a mulher.

A filha mais velha de Lucimara e enteada de Adilcimar cortou o dedo ao tentar tirar a faca do padrasto.

“Ele falou para minha mãe me chamar, quando eu subi ele mandou eu dar um beijo nela (na bebê), falei que não daria e ele colocou o rostinho dela na grade. Quando ele tirou, eu tentei tomar a faca dele, mas ele cortou meu dedo”, disse Paloma Pereira Falcão.

Por volta de 1h deste domingo (28), o pai mandou todos saírem de casa e fez a filha refém. A Polícia Militar foi acionada, mas o dia clareou e a negociação para liberar o bebê continuou.

Por várias vezes, Adilcimar ameaçou deixar a filha cair do terceiro andar da casa. “Ele ameaçou que ia jogar a bebê de lá de cima. Ficou colocando a menina de cabeça pra baixo. Ele surtou, ele nunca foi violento”, falou desesperada.

Depois das negociações com a polícia, a bebê foi entregue e levada para o Hospital Infantil de Vitória no colo da mãe.

A criança saiu do local em uma ambulância. O pai se entregou à polícia, foi levado para um hospital psiquiátrico, de onde depois foi encaminhado para o presídio.

Segundo a Polícia Civil, Adilcimar foi autuado em flagrante por privar a liberdade de seu descendente; cárcere privado; e lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta