Juiz mantém preso homem que matou namorada na Serra e cita "extrema crueldade"

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso após matar a namorada Crédito: Deyvison Reis

O suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, identificado como Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa. O jovem chegou a ir embora do condomínio, mas o pai exigiu que ele voltasse ao local do crime, onde acabou detido. Segundo a Polícia Militar , Luiz Paulo confessou o crime e disse ter matado a namorada após um desentendimento entre os dois.

Na segunda-feira (6), Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa passou por uma audiência de custódia, quando o juiz determinou que o suspeito deve permanecer preso. Após analisar o caso, o juiz Enéas José Ferreira Miranda converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o feminicídio ocorrido no domingo (5). A medida é utilizada quando a Justiça entende a necessidade de manter o autuado preso, enquanto o processo segue.

No texto, o juiz responsável por analisar o caso ressaltou que há provas suficientes e "fortes indícios" de que Luiz Paulo tenha cometido o crime, definindo que o jovem de 23 anos deve seguir preso.

"A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, havendo indícios de autoria, bem como salienta-se que o autuado confessou o fato. Elementos constantes nos autos demonstram a extrema crueldade dos atos, e em liberdade poderá intimidar testemunhas" Enéas José Ferreira Miranda - Juiz de Direito

Na audiência, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recomendou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - conforme foi decidido posteriormente. A defesa, por outro lado, pediu a liberdade provisória de Luiz Paulo com aplicação de medidas cautelares.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça , que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, o jovem de 23 anos permanece preso no Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (7).

Jovem foi encontrada morta pelo pai do namorado

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos Crédito: Arquivo pessoal

Acompanhados do pai do suspeito, os policiais entraram no apartamento e encontraram a vítima sem sinais vitais. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, Fernanda Prates Santos Bernardo estava com lesões no peito e no pescoço. Ela teve a morte confirmada no local. Fernanda deixou duas filhas, de 1 e 4 anos de idade. A mãe da vítima conversou com a reportagem da TV Gazeta e relatou sobre a dor de perder a filha

Luiz Paulo voltou ao local, foi algemado e conduzido à 3ª Delegacia Regional, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.

O que diz a defesa