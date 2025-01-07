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Crime brutal

Juiz mantém preso homem que matou namorada na Serra e cita "extrema crueldade"

O suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, identificado como Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa. O jovem chegou a ir embora do condomínio, mas o pai exigiu que ele voltasse ao local do crime
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 jan 2025 às 14:43

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 14:43

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso após matar a namorada
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso após matar a namorada Crédito: Deyvison Reis
Permanece detido no Centro de Triagem de Viana o suspeito de 23 anos apontado como responsável pelo assassinato de Fernanda Prates Santos Bernardo, jovem de 19 anos que foi asfixiada e morta a facadas em um apartamento no bairro Residencial Vista do Mestre, na Serra, no domingo (5).
O suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, identificado como Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa. O jovem chegou a ir embora do condomínio, mas o pai exigiu que ele voltasse ao local do crime, onde acabou detido. Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo confessou o crime e disse ter matado a namorada após um desentendimento entre os dois.
Na segunda-feira (6), Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa passou por uma audiência de custódia, quando o juiz determinou que o suspeito deve permanecer preso. Após analisar o caso, o juiz Enéas José Ferreira Miranda converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o feminicídio ocorrido no domingo (5). A medida é utilizada quando a Justiça entende a necessidade de manter o autuado preso, enquanto o processo segue.
No texto, o juiz responsável por analisar o caso ressaltou que há provas suficientes e "fortes indícios" de que Luiz Paulo tenha cometido o crime, definindo que o jovem de 23 anos deve seguir preso.
"A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, havendo indícios de autoria, bem como salienta-se que o autuado confessou o fato. Elementos constantes nos autos demonstram a extrema crueldade dos atos, e em liberdade poderá intimidar testemunhas"
Enéas José Ferreira Miranda - Juiz de Direito
Na audiência, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recomendou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva - conforme foi decidido posteriormente. A defesa, por outro lado, pediu a liberdade provisória de Luiz Paulo com aplicação de medidas cautelares.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora entradas e saídas do sistema prisional capixaba, o jovem de 23 anos permanece preso no Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (7).

Jovem foi encontrada morta pelo pai do namorado

Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos, foi asfixiada e morta a facadas dentro de um apartamento no bairro Residencial Vista do Mestre. Depois do assassinato, o suspeito resolveu ir para a casa da avó, mas, por exigência do pai, voltou ao local do crime, onde acabou detido.
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos Crédito: Arquivo pessoal
Acompanhados do pai do suspeito, os policiais entraram no apartamento e encontraram a vítima sem sinais vitais. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, Fernanda Prates Santos Bernardo estava com lesões no peito e no pescoço. Ela teve a morte confirmada no local. Fernanda deixou duas filhas, de 1 e 4 anos de idade. A mãe da vítima conversou com a reportagem da TV Gazeta e relatou sobre a dor de perder a filha.
Luiz Paulo voltou ao local, foi algemado e conduzido à 3ª Delegacia Regional, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.

O que diz a defesa

A reportagem de A Gazeta procura a defesa de Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, jovem que confessou ter assassinado a namorada na Serra. O texto será atualizado quando houver um retorno.

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