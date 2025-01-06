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Feminicídio

Mãe chora perda de filha morta por namorado na Serra: 'Quero justiça'

Vítima foi agredida e assassinada após uma discussão do casal na noite do último domingo (5); suspeito confessou o crime e foi preso
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 jan 2025 às 14:08

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 14:08

O dia 5 de janeiro representará para sempre um momento de dor e indignação para a família de Fernanda Prates Santos Bernardo: como lidar com o assassinato de uma jovem de 19 anos, após ser asfixiada e esfaqueada pelo próprio namorado dentro de um apartamento na Serra? A vítima foi agredida e morta após uma discussão do casal no último domingo. O suspeito de ter cometido o crime foi identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos. Ele confessou e foi preso.
A mãe da vítima, Viviane Prates, relatou a dor da perda. Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, ela contou como foi o reconhecimento do corpo da filha e ainda se questionou sobre como será o cuidado com as netas. Fernanda Prates, de 19 anos, deixou duas filhas, de 1 e 4 anos de idade.
"Ele bateu nela, esfaqueou a minha filha. Agora o que eu vou fazer com duas crianças pequenas? Eu quero justiça. A faca (usada pelo suspeito) está até envergada"
Viviane Prates - Mãe da vítima do feminicídio
Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo confessou o crime e disse ter matado a namorada após um desentendimento entre os dois. Depois do assassinato, o suspeito resolveu ir para a casa da avó, mas, por exigência do pai, voltou ao local do crime, onde acabou detido. Acompanhados do pai do suspeito, os policiais entraram no apartamento e encontraram a vítima sem sinais vitais.
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos Crédito: Arquivo pessoal
Sobre o relacionamento, Viviane Prates contou que a família já havia tentando interromper a relação, e que a jovem havia sido aconselhada. A mãe da vítima disse que o casal estava junto havia mais de um ano e chegou a morar na mesma casa. Eles chegaram a terminar há alguns meses em razão das agressões. Luiz Paulo teria ameaçado matar a namorada.
"A família toda tentou. Todos deram conselho. Eu dei uma casa para ela, no quintal da minha mãe, para ela ficar segura. Ele [Luiz Paulo] entrou na mente dela. E ela ficava com raiva, chegou a me bloquear. No sábado conversamos, dei bastante conselho", afirmou a mãe da jovem.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, Fernanda Prates estava com lesões no peito e no pescoço. Ela teve a morte confirmada no local. O boletim de ocorrência detalha que o suspeito só interrompeu as agressões depois de perceber que Fernanda estava morta.
Sobre as netas, Viviane Prates afirmou que deve assumir os cuidados das crianças. "Tenho que cuidar, é o meu sangue. A gente nunca deixou faltar nada. Vou fazer de tudo para dar o melhor. Mas o que vai ser difícil é explicar para as meninas onde está a mãe delas", relatou.
Luiz Paulo foi algemado e conduzido à 3ª Delegacia Regional, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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