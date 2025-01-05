Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Laranjeiras Velha

Mulher é encontrada morta em área de galpão na Serra

No local, militares constataram que a vítima apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo; até o momento, nenhum suspeito foi detido
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 jan 2025 às 19:08

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 19:08

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso
Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta, na manhã deste domingo (05), no interior de um galpão abandonado em Laranjeiras Velha, na Serra. A vítima apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo. O caso foi confirmado pela Polícia Militar.
Após militares chegarem ao local, um homem informou que “recebeu uma ligação de um amigo relatando que estava caminhando na região, quando passou pelo terreno e encontrou o corpo de uma mulher em óbito”. Após a confirmação da morte, a perícia foi acionada.
Ainda segundo a PM, durante a ocorrência, um homem de 44 anos chegou ao local e identificou a vítima como sua esposa, relatando que, na noite anterior, o casal estava em um bar, retornou para casa, e, enquanto ele dormia, sua esposa teria saído novamente.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”
Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

Veja Também

Criança leva choque ao brincar em área de recreação de shopping no ES

Motorista de aplicativo é rendido e morto após tentativa de assalto na Serra

Mulher morre após levar tiro no peito enquanto voltava de igreja na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados