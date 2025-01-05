Mulher é encontrada morta em área de galpão na Serra

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta, na manhã deste domingo (05), no interior de um galpão abandonado em Laranjeiras Velha, na Serra . A vítima apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo. O caso foi confirmado pela Polícia Militar.

Após militares chegarem ao local, um homem informou que “recebeu uma ligação de um amigo relatando que estava caminhando na região, quando passou pelo terreno e encontrou o corpo de uma mulher em óbito”. Após a confirmação da morte, a perícia foi acionada.

Ainda segundo a PM, durante a ocorrência, um homem de 44 anos chegou ao local e identificou a vítima como sua esposa, relatando que, na noite anterior, o casal estava em um bar, retornou para casa, e, enquanto ele dormia, sua esposa teria saído novamente.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”