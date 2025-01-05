Criança leva choque ao brincar em área de recreação de shopping no ES

Caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

A família de uma menina de 5 anos registrou queixa na polícia depois que a criança teve queimaduras em um dos pés ao levar choque em um espaço infantil localizado no interior do Boulevard Shopping, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O caso aconteceu no final da tarde de sexta-feira (3).

O psicólogo Tarciso Luiz Gonçalves Roger Junior, 30 anos, pai da menina, explicou que a filha circulava entre os brinquedos, após sair de um deles, quando começou a gritar e chorar, sem motivo aparente.

“Não entendi o que tinha acontecido, então peguei no colo para acalentar e tentar descobrir, mas ela não conseguia falar. Nisso, ela apontou para baixo e tinha uma tomada de chão, com pinos expostos. Ela pisou ali e levou o choque. Fui olhar o pé dela e tinha as marquinhas dos pinos da tomada, então, deu para ver que foi um choque forte.”

Nesse momento, segundo o pai, funcionárias do espaço se aproximaram para descobrir o motivo do choro e, ao verificarem a causa do acidente, empurraram um brinquedo que estava próximo para tampar a tomada, ofereceram água à menina e a levaram junto do pai para a entrada, onde aplicaram um medicamento na queimadura.

“Dei um lanche para ela (filha) e depois fomos na delegacia para fazer o boletim. De lá, levei para fazer o exame de corpo de delito e, até tudo terminar, já era quase meia-noite. No dia seguinte, a mãe levou ao médico e agora está tratando (a queimadura) com uma pomadinha. Foi um caso sem sequelas, mas e se? Para alimentar aqueles brinquedos deve ter uma potência considerável. Você vai num ambiente de lazer, paga para usar um espaço que acredita que seja seguro, sem riscos, e acontece isso.”

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o responsável pela vítima compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha onde registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal, representado criminalmente contra a empresa de recreação. “O caso seguirá sob investigação e não há detalhes que possam ser repassados neste momento."

O que diz o shopping

Na manhã desta segunda-feira (6), o Boulevard Shopping Vila Velha enviou uma nota e afirmou que a direção se solidariza com a criança e seus familiares, informou que o lojista e os responsáveis pelo menor não comunicaram sobre o ocorrido e que ficou sabendo da notícia pelos veículos de imprensa. A assessoria disse, ainda, que o lojista será notificado e que vai acompanhar o caso de perto.