Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso após matar a namorada Crédito: Deyvison Reis

Uma jovem, de 19 anos, identificada como Fernanda Prates Santos Bernardo, foi asfixiada e morta a facadas dentro de um apartamento no bairro Residencial Vista do Mestre, na Serra , no fim da noite de domingo (5). O suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos.

Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo confessou o crime e disse ter matado a namorada após um desentendimento entre os dois. Depois do assassinato, o suspeito resolveu ir para a casa da avó, mas, por exigência do pai, voltou ao local do crime, onde acabou detido.

O boletim de atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) indica que foi o pai do suspeito quem acionou a Polícia Militar. Às 23h25, o homem informou à corporação que o filho havia assassinado a namorada em um apartamento de Residencial Vista do Mestre.

Acompanhados do pai do suspeito, os policiais entraram no apartamento e encontraram a vítima sem sinais vitais. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, Fernanda Prates Santos Bernardo estava com lesões no peito e no pescoço. Ela teve a morte confirmada no local. Fernanda deixou duas filhas, de 1 e 4 anos de idade. A mãe da vítima conversou com a reportagem da TV Gazeta e relatou sobre a dor de perder a filha.

Your browser does not support the audio element. Jovem mata namorada a facadas e é denunciado à polícia pelo pai na Serra

No primeiro momento, quando os policias chegaram ao local, Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa não estava no apartamento. O pai do suspeito informou que ele estava na casa da avó, no bairro Jardim Tropical. O boletim detalha que o pai ordenou que o suspeito retornasse ao condomínio onde havia matado a namorada.

Aos policiais, o pai afirmou que havia aconselhado o casal a terminar o relacionamento. Segundo o homem, brigas eram "constantes" e um boletim de ocorrência já havia sido registrado em uma das ocasiões.

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos Crédito: Arquivo pessoal

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa acatou a ordem do pai e voltou ao condomínio. Ele contou que esteve na casa da avó para tomar um banho.

Ainda no local do crime, Luiz Paulo disse ter assassinado a namorada após uma discussão. O jovem contou aos policias que asfixiou a namorada, a estrangulando, até perder a consciência. Ele ainda pegou uma faca na cozinha e cortou o pescoço da vítima. O boletim de ocorrência detalha que o suspeito só interrompeu as agressões depois de perceber que Fernanda estava morta.

A mãe da vítima, Viviane Prates, disse que o casal estava junto havia mais de um ano e chegou a morar na mesma casa. Mas eles chegaram a terminar o relacionamento há alguns meses em razão das agressões. Luiz Paulo teria ameaçado matar a namorada.

Luiz Paulo foi algemado e conduzido à 3ª Delegacia Regional, na Serra. De acordo com a Polícia Civil , ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.