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Feminicídio

Jovem mata namorada a facadas e é denunciado à polícia pelo pai na Serra

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa foi preso ao voltar, por exigência do pai, ao local onde matou Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 jan 2025 às 10:59

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 10:59

Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso após matar a namorada
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, foi preso após matar a namorada Crédito: Deyvison Reis
Uma jovem, de 19 anos, identificada como Fernanda Prates Santos Bernardo, foi asfixiada e morta a facadas dentro de um apartamento no bairro Residencial Vista do Mestre, na Serra, no fim da noite de domingo (5). O suspeito de ter cometido o crime é o namorado dela, identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos.
Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo confessou o crime e disse ter matado a namorada após um desentendimento entre os dois. Depois do assassinato, o suspeito resolveu ir para a casa da avó, mas, por exigência do pai, voltou ao local do crime, onde acabou detido.
O boletim de atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) indica que foi o pai do suspeito quem acionou a Polícia Militar. Às 23h25, o homem informou à corporação que o filho havia assassinado a namorada em um apartamento de Residencial Vista do Mestre.
Acompanhados do pai do suspeito, os policiais entraram no apartamento e encontraram a vítima sem sinais vitais. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, Fernanda Prates Santos Bernardo estava com lesões no peito e no pescoço. Ela teve a morte confirmada no local. Fernanda deixou duas filhas, de 1 e 4 anos de idade. A mãe da vítima conversou com a reportagem da TV Gazeta e relatou sobre a dor de perder a filha.
Jovem mata namorada a facadas e é denunciado à polícia pelo pai na Serra
No primeiro momento, quando os policias chegaram ao local, Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa não estava no apartamento. O pai do suspeito informou que ele estava na casa da avó, no bairro Jardim Tropical. O boletim detalha que o pai ordenou que o suspeito retornasse ao condomínio onde havia matado a namorada.
Aos policiais, o pai afirmou que havia aconselhado o casal a terminar o relacionamento. Segundo o homem, brigas eram "constantes" e um boletim de ocorrência já havia sido registrado em uma das ocasiões.
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa, de 23 anos, e Fernanda Prates Santos Bernardo, de 19 anos Crédito: Arquivo pessoal
Luiz Paulo Lucas de Araújo Rosa acatou a ordem do pai e voltou ao condomínio. Ele contou que esteve na casa da avó para tomar um banho.
Ainda no local do crime, Luiz Paulo disse ter assassinado a namorada após uma discussão. O jovem contou aos policias que asfixiou a namorada, a estrangulando, até perder a consciência. Ele ainda pegou uma faca na cozinha e cortou o pescoço da vítima. O boletim de ocorrência detalha que o suspeito só interrompeu as agressões depois de perceber que Fernanda estava morta.
A mãe da vítima, Viviane Prates, disse que o casal estava junto havia mais de um ano e chegou a morar na mesma casa. Mas eles chegaram a terminar o relacionamento há alguns meses em razão das agressões. Luiz Paulo teria ameaçado matar a namorada.
Luiz Paulo foi algemado e conduzido à 3ª Delegacia Regional, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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