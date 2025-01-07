Professor de Vila Velha é preso suspeito de pedir fotos íntimas em troca de notas

TV Gazeta, o homem, de 45 anos, atuava em uma unidade de Ensino Fundamental. Um professor da rede municipal de ensino de Vila Velha foi preso, na última segunda-feira (6), suspeito de encaminhar mensagens com conteúdo sexual para alunos adolescentes, além de pedir fotos íntimas para eles em troca de boas notas e aprovação. Segundo apuração da reportagem da, o homem, de 45 anos, atuava em uma unidade de Ensino Fundamental.

O nome do homem e o bairro da escola não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) . A decisão da Justiça pela prisão preventiva diz que os policiais tiveram acesso a imagens de conversas trocadas entre os alunos e o suspeito.

Segundo as investigações, às quais a TV Gazeta teve acesso, os alunos relataram que o professor solicitava fotos das partes íntimas das vítimas em troca de pontuação e aprovação na disciplina que ele ministrava.

Em outra conversa, com um menino de 14 anos, o suspeito escreveu que iria convidar o adolescente para "umas paradas". Em seguida, ele encaminhou uma imagem com conteúdo pornográfico para o garoto.

Outras duas vítimas apresentaram à polícia comprovantes de transferências via Pix que o professor teria feito após eles enviarem fotos das partes íntimas para ele. Além disso, com o suspeito foi apreendido um pen drive com diversas fotografias de cunho sexual, totalizando 356 arquivos de fotos e 15 vídeos contendo pessoas nuas.