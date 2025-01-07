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Investigação

Professor de Vila Velha é preso suspeito de pedir fotos íntimas em troca de notas

Criminoso prometia aprovação e enviava mensagens de cunho sexual para estudantes; com ele foi apreendido um pen drive com fotos e vídeos de pessoas nuas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:18

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:18

Um professor da rede municipal de ensino de Vila Velha foi preso, na última segunda-feira (6), suspeito de encaminhar mensagens com conteúdo sexual para alunos adolescentes, além de pedir fotos íntimas para eles em troca de boas notas e aprovação. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o homem, de 45 anos, atuava em uma unidade de Ensino Fundamental. 
O nome do homem e o bairro da escola não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). A decisão da Justiça pela prisão preventiva diz que os policiais tiveram acesso a imagens de conversas trocadas entre os alunos e o suspeito.
Segundo as investigações, às quais a TV Gazeta teve acesso, os alunos relataram que o professor solicitava fotos das partes íntimas das vítimas em troca de pontuação e aprovação na disciplina que ele ministrava. 
Em outra conversa, com um menino de 14 anos, o suspeito escreveu que iria convidar o adolescente para "umas paradas". Em seguida, ele encaminhou uma imagem com conteúdo pornográfico para o garoto.
Outras duas vítimas apresentaram à polícia comprovantes de transferências via Pix que o professor teria feito após eles enviarem fotos das partes íntimas para ele. Além disso, com o suspeito foi apreendido um pen drive com diversas fotografias de cunho sexual, totalizando 356 arquivos de fotos e 15 vídeos contendo pessoas nuas.
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que o professor deu entrada no Centro de Detenção Provisória da Serra na segunda-feira (6).
Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem, mas, até a publicação desta matéria, disse que estava apurando o assunto. A Polícia Civil também foi questionada, mas informou apenas que "as informações serão divulgadas em momento oportuno".

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