Grávida de 8 meses é esfaqueada pela enteada durante briga em Cariacica

Briga entre enteada e gestante teria sido motivada por troca de TV em Cariacica Crédito: Deyvison Reis

TV Gazeta, a gestante foi esfaqueada no pescoço, nas costas e na barriga. Uma mulher de 35 anos, grávida de oito meses, foi esfaqueada pela enteada durante uma discussão por causa de uma televisão, na noite de segunda-feira (6) no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica . A vítima foi socorrida e levada à Maternidade Municipal de Cariacica. Não há informações sobre o estado de saúde dela e do bebê, mas segundo apurado pela reportagem da, a gestante foi esfaqueada no pescoço, nas costas e na barriga.

A Polícia Militar informou que esteve na maternidade para onde a vítima da tentativa de homicídio foi levada. No local, o marido da gestante contou aos policiais que a esposa havia discutido com uma jovem de 19 anos, que teria desferido golpes de faca contra ela. Após a confusão, a suspeita fugiu e não foi localizada.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com um vizinho da grávida e com a avó da jovem de 19 anos e descobriu que a suspeita é enteada da gestante ferida pelas facadas. Conforme apurado no local, a briga foi motivada por uma mudança de local da televisão da casa. A situação causou irritação, resultando no crime, tratado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio.

Local onde a briga aconteceu, no bairro Nova Rosa da Penha II Crédito: Deyvison Reis

O vizinho, que preferiu não se identificar, não viu a discussão, mas foi quem ajudou a mulher a ser levada para a maternidade.

"O marido dela chegou aqui pedindo socorro. Achei que ela estivesse ganhando o neném. Mas ela disse que tinha levado facadas. Peguei um pano, coloquei ela no carro e levei para o hospital. Fico sem palavras. A rua é pacata, moro aqui há 24 anos e nunca aconteceu nada" X. - Vizinho da vítima

A reportagem da TV Gazeta tentou, durante toda a manhã, contato com o pai da jovem suspeita, que é marido da gestante ferida. Não houve retorno.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até a manhã desta terça-feira (7), nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido detido.