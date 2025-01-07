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Tentativa de homicídio

Grávida de 8 meses é esfaqueada pela enteada durante briga em Cariacica

Não há informações sobre o estado de saúde dela e do bebê, mas a reportagem apurou que a mulher foi esfaqueada no pescoço, nas costas e na barriga
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:32

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:32

Briga entre enteada e gestante teria sido motivada por troca de TV em Cariacica
Briga entre enteada e gestante teria sido motivada por troca de TV em Cariacica Crédito: Deyvison Reis
Uma mulher de 35 anos, grávida de oito meses, foi esfaqueada pela enteada durante uma discussão por causa de uma televisão, na noite de segunda-feira (6) no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. A vítima foi socorrida e levada à Maternidade Municipal de Cariacica. Não há informações sobre o estado de saúde dela e do bebê, mas segundo apurado pela reportagem da TV Gazeta, a gestante foi esfaqueada no pescoço, nas costas e na barriga. 
A Polícia Militar informou que esteve na maternidade para onde a vítima da tentativa de homicídio foi levada. No local, o marido da gestante contou aos policiais que a esposa havia discutido com uma jovem de 19 anos, que teria desferido golpes de faca contra ela. Após a confusão, a suspeita fugiu e não foi localizada.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com um vizinho da grávida e com a avó da jovem de 19 anos e descobriu que a suspeita é enteada da gestante ferida pelas facadas. Conforme apurado no local, a briga foi motivada por uma mudança de local da televisão da casa. A situação causou irritação, resultando no crime, tratado pela Polícia Militar como tentativa de homicídio.
Briga entre enteada e gestante teria sido motivada por troca de TV em Cariacica
Local onde a briga aconteceu, no bairro Nova Rosa da Penha II Crédito: Deyvison Reis
O vizinho, que preferiu não se identificar, não viu a discussão, mas foi quem ajudou a mulher a ser levada para a maternidade.
"O marido dela chegou aqui pedindo socorro. Achei que ela estivesse ganhando o neném. Mas ela disse que tinha levado facadas. Peguei um pano, coloquei ela no carro e levei para o hospital. Fico sem palavras. A rua é pacata, moro aqui há 24 anos e nunca aconteceu nada"
X. - Vizinho da vítima
A reportagem da TV Gazeta tentou, durante toda a manhã, contato com o pai da jovem suspeita, que é marido da gestante ferida. Não houve retorno.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até a manhã desta terça-feira (7), nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido detido.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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