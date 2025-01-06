Suspeito de matar pai na frente do filho de oito anos é preso em Ataíde

Douglas de Oliveira Nascimento, de 27 anos - envolvido no latrocínio Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, identificado como Douglas de Oliveira Nascimento, de 27 anos, foi preso suspeito de envolvimento no latrocínio do assistente administrativo Paulo Mateus Libarti, de 29 anos , ocorrido em 6 de novembro de 2024, na presença do filho de oito anos, no bairro Ataíde, em Vila Velha.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, um adolescente também está envolvido no crime, mas ainda não foi apreendido.

A prisão de Douglas ocorreu no dia 26 de dezembro de 2024, no bairro Nova Anchieta, em Anchieta , no Litoral Sul. Ele foi encontrado em uma casa, juntamente com outros três suspeitos, dois de 22 anos e um de 32 anos, envolvidos no tráfico de drogas.

Douglas é apontado como traficante do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, e integrante da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Conforme explicou o delegado Luiz Gustavo Ximenes, no dia do crime, assim que Paulo foi baleado, ele acelerou o carro e acabou atropelando os suspeitos. Com isso, um dos celulares dos atiradores caiu.

“Através desse celular, a gente conseguiu extrair algumas informações e localizar o proprietário da linha telefônica, a gente conseguiu intimar esse proprietário, ele compareceu à delegacia e disse que quem utilizava a linha era seu filho, identificado como Douglas”, explicou o delegado.

Paulo Mateus Libardi Beff, 29 anos, morto com tiro na cabeça Crédito: Redes Sociais

Douglas tem passagens pela polícia por homicídio qualificado em Anchieta, tráfico de drogas e dano qualificado.

Com essas informações, a polícia representou pela prisão temporária como latrocínio. No entanto, o pedido foi negado pela Justiça.

A DFRV colheu mais informações e outros elementos e pediu novamente a prisão de Douglas, o que foi concedido.

Quando foi preso, o suspeito disse que havia sido o adolescente que atirou. No entanto, na delegacia, ele negou o crime.

O adolescente foi identificado e compareceu na delegacia e disse que quem praticou o crime foi o seu irmão, um adolescente de 16 anos, com o Douglas. Esse menor se encontra no Rio de Janeiro e também foi identificado pela polícia.

“Agora a gente vai concluir as investigações para podermos representar pelo mandado de busca e apreensão desse adolescente”, disse Luiz Gustavo Ximenes.

Além do crime de latrocínio, Douglas foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, pois no momento da sua prisão, estava em uma casa com entorpecentes.

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