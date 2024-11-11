Morre homem baleado na cabeça na frente do filho em Vila Velha

Paulo Mateus Libardi Beff, 29 anos, morto com tiro na cabeça Crédito: Redes Sociais

Notícia triste: morreu o assistente administrativo Paulo Mateus Libardi Beff, de 29 anos, baleado na cabeça enquanto estava chegando em casa com o filho de 8 anos, em Ataíde, Vila Velha . Conforme a própria criança, dois suspeitos em uma moto anunciaram o assalto, no último dia 6; o pai dele, assustado, acelerou e os criminosos dispararam quatro vezes. Um dos tiros atingiu a vítima, que chegou a ficar internada, mas, no sábado (9), não resistiu.

TV Gazeta. Eles resolveram doar os órgãos do assistente administrativo. "Paulo ainda irá fazer seu último gesto de bondade antes de nos despedirmos", publicou uma parente a respeito da doação. O velório dele acontece na manhã desta segunda-feira (11) e o sepultamento será durante tarde, em A informação da morte foi confirmada por familiares à repórter Priciele Venturini, da. Eles resolveram doar os órgãos do assistente administrativo. "Paulo ainda irá fazer seu último gesto de bondade antes de nos despedirmos", publicou uma parente a respeito da doação. O velório dele acontece na manhã desta segunda-feira (11) e o sepultamento será durante tarde, em Vila Velha

Relembre o caso

Um assistente administrativo de 29 anos foi baleado com um tiro na cabeça quando estava dentro do próprio carro, chegando em casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (6). O filho da vítima, de apenas 8 anos, estava no veículo e viu tudo, mas saiu ileso. Os suspeitos, que chegaram de motocicleta, conseguiram fugir após o crime.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o caso foi registrado como tentativa de latrocínio (tentativa de matar para roubar). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que os dois suspeitos (um homem e uma mulher) emparelharam com o carro da vítima e logo depois atiraram. Ao todo foram quatro disparos feitos pela mulher que estava na garupa. Veja:

O jovem foi atingido por um tiro na cabeça e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) . Depois, foi encaminhado a um hospital de Vitória, já em estado grave.

Um dia após o crime, a esposa de Paulo conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, sem se identificar. Ela disse que pai e filho estavam voltando de uma pescaria. O garoto contou que, quando a dupla de moto anunciou o assalto, o assistente administrativo acelerou o veículo, momento em que os disparos aconteceram. Após ser atingida na cabeça, a vítima perdeu o controle do automóvel e bateu em um poste.

Marcas dos tiros no carro da vítima que levou tiro na cabeça em Vila Velha Crédito: Carlos Palito

"Quando meu filho viu as pessoas indo embora, ele saiu do carro e começou a gritar pedindo ajuda. Eu sem entender muito achei que ele estivesse gritando por causa do apagão que deu, porque o transformador explodiu, depois que eu fui ver que foi um assalto e meu esposo tinha sido baleado", revelou.

"Espero que a justiça seja feita. Essas pessoas têm que entender que não é ceifando a vida de um pai de família que eles vão conseguir o que querem" X. - Esposa da vítima