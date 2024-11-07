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Tentativa de latrocínio

Homem é baleado na cabeça dentro de carro ao chegar em casa em Vila Velha

Vítima de 29 anos foi surpreendida por dois suspeitos em uma motocicleta, que dispararam; caso ocorreu na noite de quarta-feira (6), na frente do filho dele de 8 anos

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 08:57

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 nov 2024 às 08:57
Marcas dos tiros no carro da vítima que levou tiro na cabeça em Vila Velha
Marcas dos tiros no carro da vítima que levou tiro na cabeça em Vila Velha Crédito: Carlos Palito
Um assistente administrativo de 29 anos foi baleado com um tiro na cabeça quando estava dentro do próprio carro, chegando em casa, no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (6). O filho da vítima, de apenas 8 anos, estava no veículo e viu tudo, mas saiu ileso. Os suspeitos, que chegaram de motocicleta, conseguiram fugir após o crime. 
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio (tentativa de matar para roubar). Testemunhas revelaram aos agentes que os dois suspeitos (um homem e uma mulher) esperaram a vítima chegar em casa e atiraram. Ao todo foram quatro disparos feitos pela mulher que estava na garupa. 
O jovem foi atingido por um tiro na cabeça e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Depois, foi encaminhado a um hospital de Vitória, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. 

"Espero justiça"

A esposa dele conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, sem se identificar. Ela disse que pai e filho estavam voltando de uma pescaria. O garoto contou que, quando a dupla de moto anunciou o assalto, o assistente administrativo acelerou o veículo, momento em que os disparos aconteceram. Após ser atingida na cabeça, a vítima perdeu o controle do automóvel e bateu em um poste. 
"Quando meu filho viu as pessoas indo embora, ele saiu do carro e começou a gritar pedindo ajuda. Eu sem entender muito achei que ele estivesse gritando por causa do apagão que deu, porque o transformador explodiu, depois que eu fui ver que foi um assalto e meu esposo tinha sido baleado", revelou. 
"Meu filho está bastante agitado, nervoso, apreensivo, com medo. Espero que a justiça seja feita. Essas pessoas têm que entender que não é ceifando a vida de um pai de família que eles vão conseguir o que querem "
X - Esposa da vítima
Perto do carro da vítima, no chão, a polícia localizou um celular, que seria de um dos criminosos. O aparelho foi apreendido e levado até a Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)". Não havia suspeitos detidos até a publicação da reportagem.

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