Homem é baleado na cabeça dentro de carro ao chegar em casa em Vila Velha

A esposa dele conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, sem se identificar. Ela disse que pai e filho estavam voltando de uma pescaria. O garoto contou que, quando a dupla de moto anunciou o assalto, o assistente administrativo acelerou o veículo, momento em que os disparos aconteceram. Após ser atingida na cabeça, a vítima perdeu o controle do automóvel e bateu em um poste.