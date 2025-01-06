Encapuzados rendem funcionária de sorveteria e roubam até pote de jujuba no ES

Três suspeitos encapuzados, um deles armado, invadiram uma sorveteria e renderam os proprietários no fim da noite de domingo (5), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Parte da ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento (assista acima). Os criminosos roubaram diversos itens, desde dinheiro até um pote de jujuba.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a denúncia de um assalto em andamento em um estabelecimento comercial no bairro Aviso.
No local, o proprietário, junto com a esposa, relatou aos policiais que os três suspeitos levaram dois celulares, um pote de jujuba e aproximadamente R$ 800. A mulher também detalhou que os assaltantes exigiam insistentemente que fossem feitas transferências via Pix. A PM informou que buscas foram realizadas na região, mas até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil se limitou a informar que "caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado".