Encapuzados rendem funcionária de sorveteria e roubam até pote de jujuba no ES

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a denúncia de um assalto em andamento em um estabelecimento comercial no bairro Aviso.

No local, o proprietário, junto com a esposa, relatou aos policiais que os três suspeitos levaram dois celulares, um pote de jujuba e aproximadamente R$ 800. A mulher também detalhou que os assaltantes exigiam insistentemente que fossem feitas transferências via Pix. A PM informou que buscas foram realizadas na região, mas até o momento, ninguém foi preso.