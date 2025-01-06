Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Linhares

Encapuzados rendem funcionária de sorveteria e roubam até pote de jujuba no ES

Crime aconteceu no fim da noite de domingo (5), e foi registrado por uma câmera. Suspeitos roubaram de dinheiro a doce
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

06 jan 2025 às 17:04

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 17:04

Três suspeitos encapuzados, um deles armado, invadiram uma sorveteria e renderam os proprietários no fim da noite de domingo (5), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Parte da ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento (assista acima). Os criminosos roubaram diversos itens, desde dinheiro até um pote de jujuba.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a denúncia de um assalto em andamento em um estabelecimento comercial no bairro Aviso.
No local, o proprietário, junto com a esposa, relatou aos policiais que os três suspeitos levaram dois celulares, um pote de jujuba e aproximadamente R$ 800. A mulher também detalhou que os assaltantes exigiam insistentemente que fossem feitas transferências via Pix. A PM informou que buscas foram realizadas na região, mas até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Civil se limitou a informar que "caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado".

+ Reportagens 

Turista da Bahia morre afogado na praia de Guriri

Carro bate em poste e motorista morre em Cachoeiro de Itapemirim

Hiperlexia: conheça os sinais da síndrome da leitura precoce

Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos em Colatina; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados