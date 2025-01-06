Carro bate em poste e motorista morre em Cachoeiro

Um motorista morreu após bater em um poste na ES 482, localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde de segunda-feira (06). De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta , o condutor era Lucas Amorim Ribeiro, de 19 anos. Ele estava sozinho no carro no momento da batida.

Devido à gravidade da colisão, o jovem precisou ser desencarcerado do veículo pelo Corpo de Bombeiros e foi socorrido pelo Samu/192 ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) pela equipe do Samu/192.