Turista da Bahia morre afogado na praia de Guriri

Um homem de 26 anos, identificado como Elifran Gomes do Sacramento, morreu após se afogar no mar em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (5). A Gazeta apurou que a vítima era do Estado da Bahia e estava passeando em Guriri.
Conforme apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a vítima foi retirada da água por populares, pois não havia guarda-vidas no Posto 11, local onde ocorreu o afogamento. Quando os salva-vidas chegaram ao local, Elifran já havia sido socorrido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde teve a morte confirmada.
O capitão Davi Pedrosa, do Corpo de Bombeiros de São Mateus, explicou que um processo seletivo para salva-vidas no município foi aberto, mas apenas 28 das 90 vagas disponíveis foram preenchidas. Ele destacou que o número fixo de guarda-vidas na região é de 30 e que as 60 vagas adicionais seriam para reforço. "O guarda-vida precisa estar ali na areia, atento, orientando os banhistas, principalmente os turistas, né, que não conhecem a nossa região, as nossas praias. E o cenário muda constantemente de acordo com a maré, com o vento", afirmou Pedrosa.
A Polícia Científica comunicou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado por volta de 18h, para recolher o corpo de Elifran no Hospital Estadual Roberto Silvares. O corpo da vítima, um homem de 26 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.