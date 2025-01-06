Turista da Bahia morre afogado na praia de Guriri

Foto de um salva-vidas na praia de Guriri nesta segunda-feira (6) Crédito: Raphael Verly

A Gazeta apurou que a vítima era do Estado da Bahia e estava passeando em Guriri. Um homem de 26 anos, identificado como Elifran Gomes do Sacramento, morreu após se afogar no mar em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo , no domingo (5).apurou que a vítima era do Estado da Bahia e estava passeando em Guriri.

Conforme apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, a vítima foi retirada da água por populares, pois não havia guarda-vidas no Posto 11, local onde ocorreu o afogamento. Quando os salva-vidas chegaram ao local, Elifran já havia sido socorrido para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, onde teve a morte confirmada.

O capitão Davi Pedrosa, do Corpo de Bombeiros de São Mateus, explicou que um processo seletivo para salva-vidas no município foi aberto, mas apenas 28 das 90 vagas disponíveis foram preenchidas. Ele destacou que o número fixo de guarda-vidas na região é de 30 e que as 60 vagas adicionais seriam para reforço. "O guarda-vida precisa estar ali na areia, atento, orientando os banhistas, principalmente os turistas, né, que não conhecem a nossa região, as nossas praias. E o cenário muda constantemente de acordo com a maré, com o vento", afirmou Pedrosa.