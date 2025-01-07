Arma de crime em Sooretama pode ter sido roubada de policial morto no RJ

O suspeito de executar Rafael Ferreira Vanor, de 22 anos, com vários tiros no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (5), foi preso durante uma operação policial na última segunda-feira (6). O indivíduo foi identificado como Gabriel de Aguiar de Souza, de 18 anos. Durante a ocorrência, foi recuperada uma arma que pode ter sido utilizada no crime, que será periciada. Foi verificado pela Polícia Civil que o armamento havia sido roubado de um policial penal assassinado no Rio de Janeiro.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, investigadores tiveram acesso a informações do paradeiro do suspeito, que foi localizado e preso com o apoio da Polícia Militar.
“Estávamos em busca do criminoso e conseguimos informações do paradeiro dele. Com o apoio da PM, conseguimos prendê-lo e recuperar uma arma de fogo, que pode ter sido utilizada no crime e será periciada. Além disso, pelo histórico dela, ela foi roubada de um policial penal assassinado no Rio de Janeiro. Temos toda essa trama para desenrolar”, afirmou o delegado.
Conforme o delegado, a vítima tinha histórico de passagens pela polícia. Não consta registro do nome de Rafael em processos do Tribunal de Justiça e no sistema prisional do Espírito Santo. A motivação do crime está sendo investigada e pode ter relação com o tráfico de drogas.
“Normalmente esses crimes são perpetrados por elementos envolvidos em tráfico de drogas e quando as pessoas militam no tráfico sempre existe um motivo, como vingança ou disputa por território. Vamos finalizar essa investigação o mais breve possível para entregar para a Justiça”, disse.
Gabriel é considerado autor de um outro homicídio, ocorrido em agosto do ano passado, no mesmo município. “Ele já deveria estar preso, porque ele também assassinou um jovem chamado Adrian, no dia 24 de agosto do ano passado”, relatou o delegado.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte