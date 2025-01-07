Arma de crime em Sooretama pode ter sido roubada de policial morto no RJ

Gabriel de Aguiar de Souza, de 18 anos, foi preso suspeito do homicídio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, investigadores tiveram acesso a informações do paradeiro do suspeito, que foi localizado e preso com o apoio da Polícia Militar

“Estávamos em busca do criminoso e conseguimos informações do paradeiro dele. Com o apoio da PM, conseguimos prendê-lo e recuperar uma arma de fogo, que pode ter sido utilizada no crime e será periciada. Além disso, pelo histórico dela, ela foi roubada de um policial penal assassinado no Rio de Janeiro. Temos toda essa trama para desenrolar”, afirmou o delegado.

Conforme o delegado, a vítima tinha histórico de passagens pela polícia. Não consta registro do nome de Rafael em processos do Tribunal de Justiça e no sistema prisional do Espírito Santo. A motivação do crime está sendo investigada e pode ter relação com o tráfico de drogas.

“Normalmente esses crimes são perpetrados por elementos envolvidos em tráfico de drogas e quando as pessoas militam no tráfico sempre existe um motivo, como vingança ou disputa por território. Vamos finalizar essa investigação o mais breve possível para entregar para a Justiça”, disse.

Gabriel é considerado autor de um outro homicídio, ocorrido em agosto do ano passado , no mesmo município. “Ele já deveria estar preso, porque ele também assassinou um jovem chamado Adrian, no dia 24 de agosto do ano passado”, relatou o delegado.