Menino de 6 anos morre após ser atropelado por ônibus em São Mateus

Jean Lucas de Jesus Sardinha, de 6 anos Crédito: Acervo pessoal

Um menino de apenas 6 anos, identificado como Jean Lucas de Jesus Sardinha, morreu após ser atropelado por um ônibus da Viação São Gabriel, empresa responsável pelo transporte público municipal em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , no fim da tarde desta segunda-feira (6). O garoto chegou a ser socorrido para um hospital no município, mas não resistiu.

Laís de Jesus Silva, de 31 anos, é prima da vítima, e contou para A Gazeta que Jean andava de bicicleta em uma rua do bairro Village com outras crianças quando o veículo teria feito uma conversão abrupta e atropelou o garoto. A criança foi socorrida com múltiplas fraturas pelo corpo e levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, onde teve a morte confirmada.

A prima detalhou que o motorista do ônibus teria abandonado o coletivo no local e desaparecido. "Ele largou o ônibus e saiu", disse. "Ele tinha o costume de brincar de bicicleta na rua, com outras crianças, todos os dias ele brincava", recorda a prima.

A Polícia Militar informou que a corporação recebeu um chamado dando conta de que um menino de seis anos havia sido atropelado. 'No local, a equipe encontrou um ônibus, porém o condutor havia se escondido em uma casa nas proximidades com medo de ser agredido. Com a chegada dos militares ele, imediatamente, se apresentou, sendo realizado o teste do bafômetro que deu negativo', informou a corporação. A PM acrescentou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, um procedimento padrão em acidentes com morte. A corporação foi comunicada que a vítima morreu ainda dentro da ambulância enquanto era socorrida.

A Polícia Científica comunicou que o corpo do menino foi encaminhado pela ambulância do Samu/192 à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser submetido a necropsia e posteriormente liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, "onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". Segundo a corporação, "esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso seguirá em investigação pela Delegacias de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

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