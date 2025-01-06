Menino de 6 anos morre após ser atropelado por ônibus em São Mateus

Um menino de apenas 6 anos, identificado como Jean Lucas de Jesus Sardinha, morreu após ser atropelado por um ônibus da Viação São Gabriel, empresa responsável pelo transporte público municipal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta segunda-feira (6). O garoto chegou a ser socorrido para um hospital no município, mas não resistiu.
Laís de Jesus Silva, de 31 anos, é prima da vítima, e contou para A Gazeta que Jean andava de bicicleta em uma rua do bairro Village com outras crianças quando o veículo teria feito uma conversão abrupta e atropelou o garoto. A criança foi socorrida com múltiplas fraturas pelo corpo e levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, onde teve a morte confirmada.
A prima detalhou que o motorista do ônibus teria abandonado o coletivo no local e desaparecido. "Ele largou o ônibus e saiu", disse. "Ele tinha o costume de brincar de bicicleta na rua, com outras crianças, todos os dias ele brincava", recorda a prima.
A Polícia Militar informou que a corporação recebeu um chamado dando conta de que um menino de seis anos havia sido atropelado. 'No local, a equipe encontrou um ônibus, porém o condutor havia se escondido em uma casa nas proximidades com medo de ser agredido. Com a chegada dos militares ele, imediatamente, se apresentou, sendo realizado o teste do bafômetro que deu negativo', informou a corporação. A PM acrescentou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, um procedimento padrão em acidentes com morte. A corporação foi comunicada que a vítima morreu ainda dentro da ambulância enquanto era socorrida.
A Polícia Científica comunicou que o corpo do menino foi encaminhado pela ambulância do Samu/192 à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser submetido a necropsia e posteriormente liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, "onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro". Segundo a corporação, "esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso seguirá em investigação pela Delegacias de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
Empresa
Em nota, a Viação São Gabriel expressou "seu profundo pesar pelo ocorrido" e declarou "seu compromisso em colaborar com as autoridades enquanto aguarda a conclusão das investigações".