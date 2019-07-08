Jovem vítima de acidente na BR 101, na Serra, sai de estado gravíssimo

Publicado em 8 de julho de 2019 às 21:21
Amigos da jovem Karen Bianchi Botelho, de 19 anos — que sofreu um grave acidente na BR 101, em Carapina, na Serra, no último sábado (6), estão confiantes na recuperação da jovem, que está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O carro em que ela e mais seis pessoas estavam foi atingido por um caminhão carregado de abóboras.
De acordo com a estudante de administração Eduarda Almeida, de 18 anos, assim que soube do acidente, ela veio do Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação de Karen. "Quando eu soube eu vim direto para cá. Ela saiu do estado gravíssimo para grave, em 24 horas. Agora ela vai melhorar, temos muita fé nisso, ela é forte", disse.
Já o estudante de engenharia Derby Neto, de 20 anos, contou que o susto foi muito maior no dia do acidente. "A polícia pegou os documentos dela achando que ela fosse a Rayanne. A informação passada aquele dia foi de que nossa amiga internada tinha morrido. Ficamos desesperados. Mas ela vai sair dessa logo", destacou.
Outra amiga de infância, a estudante de arquitetura Luana Guzzo, de 19 anos, também está confiante. "Em pouco tempo ela saiu de estado gravíssimo. Já já ela abre os olhos. O pai dela contou pra gente que ela já está tentando mexer as mãos e faz força para mexer com a cabeça. Ela vai melhorar logo e voltar sorrir com a gente", contou.
Os três também eram amigos de Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos — que morreu no local. "A gente quer estar com ela quando formos dar a notícia que a Rayanne morreu. Vai ser muito difícil para ela e queremos estar lá no momento em que ela descobrir", disse Eduarda.
O pai da vítima, Ronan Botelho, disse em poucas palavras que o estado da filha ainda é grave. A menina fraturou pernas, braços e pélvis. "Ela ainda está na UTI. Agora é entregar nas mãos de Deus", desabafou. Já a mãe da garota contou que a filha já saiu do sedativo e aguarda os próximos dias para saber como a filha vai reagir.
As outras duas vítimas que sobreviveram estão internadas na "sala laranja", local onde ficam os pacientes que não estão em estado tão grave.
O ACIDENTE
A noite do último sábado (6) foi marcada por uma tragédia que tirou a vida de três jovens: um grave acidente, envolvendo um carro e um caminhão. Além dos mortos, outras quatro pessoas ficaram feridas e permanecem internadas em estado grave. Após a batida, o caminhoneiro foi detido.
Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e bateu em um poste mais à frente.
QUEM SÃO AS VÍTIMAS
Uma das vítimas chama-se Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos. A jovem era estudante de Administração. Ela era o orgulho do pai e visava ser missionária da igreja que frequentava. “Queria rodar o mundo, se compadecia das pessoas e conhecia a Palavra e os princípios. Era uma pessoa de família”, descreveu o pai da universitária, o empresário Robson Gonçalves Pitombo, 52 anos.
Ele e a esposa compareceram no Departamento Médico Legal (DML) no último domingo (07) para fazer os trâmites da liberação do corpo da filha para o velório. Abatido com a perda, Robson disse que a havia falado com a filha no sábado. “Ela trabalhava em uma ótica. Falou que ia para a casa de uma amiga, onde passaria a noite, e que nós conhecíamos a família. Porém, como estava na casa da avó após o trabalho, decidiu sair com outra amiga e aconteceu essa fatalidade. Como Jó fala ‘Deus deu, Deus tira’”, desabafou o pai.
Gabriel Macedo, de 19 anos, também morreu no local. Ele era estudante de engenharia e morador de Serra Dourada. Um tio do jovem, que não quis se identificar, diz que Gabriel era filho único e muito estudioso.
Outra vítima, que também estava no veículo, é Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos. O rapaz trabalhava em um posto de gasolina e era vizinho de Gabriel. "Ele era pessoa muito tranquila, não tinha vícios. Eles iam para uma festa. Foi a mãe dele que me ligou contando do acidente. Alexandre corria atrás das coisas dele. Há duas semanas, ele conseguiu um emprego de frentista. Era filho único, morava com a mãe e havia perdido o filho há um ano apenas. Era um anjo", comentou Idinéia Vaz Ferreira, tia de Alexandre.
O I30 era guiado por João Victor Schneider dos Santos. Dentro ainda estavam mais três pessoas, que ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. São elas: Karen Bianchi Botelho, Luiz Henrique Rodrigues da Cruz e Guilherme Rosa Passos.
