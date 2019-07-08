Home
>
Polícia
>
Jovem vítima de acidente na BR 101, na Serra, sai de estado gravíssimo

Jovem vítima de acidente na BR 101, na Serra, sai de estado gravíssimo

O estado de saúde de Karen Bianchi Botelho ainda é considerado grave, mas apresentou evolução em 24 horas

Publicado em 8 de julho de 2019 às 21:21

 - Atualizado há 6 anos

Karen Bianchi está internada em estado grave, no Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Reprodução | Instagram

Amigos da jovem Karen Bianchi Botelho, de 19 anos — que sofreu um grave acidente na BR 101, em Carapina, na Serra, no último sábado (6), estão confiantes na recuperação da jovem, que está internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O carro em que ela e mais seis pessoas estavam foi atingido por um caminhão carregado de abóboras. 

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

> Entre acidentes e crimes, 13 pessoas morreram no final de semana no ES

De acordo com a estudante de administração Eduarda Almeida, de 18 anos, assim que soube do acidente, ela veio do Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação de Karen. "Quando eu soube eu vim direto para cá. Ela saiu do estado gravíssimo para grave, em 24 horas. Agora ela vai melhorar, temos muita fé nisso, ela é forte", disse. 

Já o estudante de engenharia Derby Neto, de 20 anos, contou que o susto foi muito maior no dia do acidente. "A polícia pegou os documentos dela achando que ela fosse a Rayanne. A informação passada aquele dia foi de que nossa amiga internada tinha morrido. Ficamos desesperados. Mas ela vai sair dessa logo", destacou.

Outra amiga de infância, a estudante de arquitetura Luana Guzzo, de 19 anos, também está confiante. "Em pouco tempo ela saiu de estado gravíssimo. Já já ela abre os olhos. O pai dela contou pra gente que ela já está tentando mexer as mãos e faz força para mexer com a cabeça. Ela vai melhorar logo e voltar sorrir com a gente", contou.

Os três também eram amigos de Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos — que morreu no local. "A gente quer estar com ela quando formos dar a notícia que a Rayanne morreu. Vai ser muito difícil para ela e queremos estar lá no momento em que ela descobrir", disse Eduarda.

O pai da vítima, Ronan Botelho, disse em poucas palavras que o estado da filha ainda é grave. A menina fraturou pernas, braços e pélvis. "Ela ainda está na UTI. Agora é entregar nas mãos de Deus", desabafou. Já a mãe da garota contou que a filha já saiu do sedativo e aguarda os próximos dias para saber como a filha vai reagir.

As outras duas vítimas que sobreviveram estão internadas na "sala laranja", local onde ficam os pacientes que não estão em estado tão grave.

O ACIDENTE

Carreta envolvida no acidente ocorrido na BR 101, na Serra, em que três pessoas morreram Crédito: Bira Nobre

A noite do último sábado (6) foi marcada por uma tragédia que tirou a vida de três jovens: um grave acidente, envolvendo um carro e um caminhão. Além dos mortos, outras quatro pessoas ficaram feridas e permanecem internadas em estado grave. Após a batida, o caminhoneiro foi detido. 

Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e bateu em um poste mais à frente.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS 

Uma das vítimas chama-se Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos. A jovem era estudante de Administração. Ela era o orgulho do pai e visava ser missionária da igreja que frequentava. “Queria rodar o mundo, se compadecia das pessoas e conhecia a Palavra e os princípios. Era uma pessoa de família”, descreveu o pai da universitária, o empresário Robson Gonçalves Pitombo, 52 anos.

Rayanne Araújo Pitombo, 19 anos, que morreu em um acidente em Carapina neste sábado (6) Crédito: Reprodução

Ele e a esposa compareceram no Departamento Médico Legal (DML) no último domingo (07) para fazer os trâmites da liberação do corpo da filha para o velório. Abatido com a perda, Robson disse que a havia falado com a filha no sábado. “Ela trabalhava em uma ótica. Falou que ia para a casa de uma amiga, onde passaria a noite, e que nós conhecíamos a família. Porém, como estava na casa da avó após o trabalho, decidiu sair com outra amiga e aconteceu essa fatalidade. Como Jó fala ‘Deus deu, Deus tira’”, desabafou o pai.

> Corpos de dois jovens mortos em acidente na Serra são sepultados

Gabriel Macedo, de 19 anos, também morreu no local. Ele era estudante de engenharia e morador de Serra Dourada. Um tio do jovem, que não quis se identificar, diz que Gabriel era filho único e muito estudioso.

Outra vítima, que também estava no veículo, é Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos. O rapaz trabalhava em um posto de gasolina e era vizinho de Gabriel. "Ele era pessoa muito tranquila, não tinha vícios. Eles iam para uma festa. Foi a mãe dele que me ligou contando do acidente. Alexandre corria atrás das coisas dele. Há duas semanas, ele conseguiu um emprego de frentista. Era filho único, morava com a mãe e havia perdido o filho há um ano apenas. Era um anjo", comentou Idinéia Vaz Ferreira, tia de Alexandre.

Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos, é uma das vítimas do acidente entre carro e carreta em Carapina, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

O I30 era guiado por João Victor Schneider dos Santos. Dentro ainda estavam mais três pessoas, que ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. São elas: Karen Bianchi Botelho, Luiz Henrique Rodrigues da Cruz e Guilherme Rosa Passos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente carapina

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais