Jovem vítima de acidente na BR 101, na Serra, sai de estado gravíssimo

O estado de saúde de Karen Bianchi Botelho ainda é considerado grave, mas apresentou evolução em 24 horas

Publicado em 8 de julho de 2019 às 21:21 - Atualizado há 6 anos

Karen Bianchi está internada em estado grave, no Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Reprodução | Instagram

De acordo com a estudante de administração Eduarda Almeida, de 18 anos, assim que soube do acidente, ela veio do Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação de Karen. "Quando eu soube eu vim direto para cá. Ela saiu do estado gravíssimo para grave, em 24 horas. Agora ela vai melhorar, temos muita fé nisso, ela é forte", disse.

Já o estudante de engenharia Derby Neto, de 20 anos, contou que o susto foi muito maior no dia do acidente. "A polícia pegou os documentos dela achando que ela fosse a Rayanne. A informação passada aquele dia foi de que nossa amiga internada tinha morrido. Ficamos desesperados. Mas ela vai sair dessa logo", destacou.

Outra amiga de infância, a estudante de arquitetura Luana Guzzo, de 19 anos, também está confiante. "Em pouco tempo ela saiu de estado gravíssimo. Já já ela abre os olhos. O pai dela contou pra gente que ela já está tentando mexer as mãos e faz força para mexer com a cabeça. Ela vai melhorar logo e voltar sorrir com a gente", contou.

Os três também eram amigos de Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos — que morreu no local. "A gente quer estar com ela quando formos dar a notícia que a Rayanne morreu. Vai ser muito difícil para ela e queremos estar lá no momento em que ela descobrir", disse Eduarda.

O pai da vítima, Ronan Botelho, disse em poucas palavras que o estado da filha ainda é grave. A menina fraturou pernas, braços e pélvis. "Ela ainda está na UTI. Agora é entregar nas mãos de Deus", desabafou. Já a mãe da garota contou que a filha já saiu do sedativo e aguarda os próximos dias para saber como a filha vai reagir.

As outras duas vítimas que sobreviveram estão internadas na "sala laranja", local onde ficam os pacientes que não estão em estado tão grave.

O ACIDENTE

Carreta envolvida no acidente ocorrido na BR 101, na Serra, em que três pessoas morreram Crédito: Bira Nobre

A noite do último sábado (6) foi marcada por uma tragédia que tirou a vida de três jovens: um grave acidente, envolvendo um carro e um caminhão. Além dos mortos, outras quatro pessoas ficaram feridas e permanecem internadas em estado grave. Após a batida, o caminhoneiro foi detido.

Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e bateu em um poste mais à frente.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Uma das vítimas chama-se Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos. A jovem era estudante de Administração. Ela era o orgulho do pai e visava ser missionária da igreja que frequentava. “Queria rodar o mundo, se compadecia das pessoas e conhecia a Palavra e os princípios. Era uma pessoa de família”, descreveu o pai da universitária, o empresário Robson Gonçalves Pitombo, 52 anos.

Rayanne Araújo Pitombo, 19 anos, que morreu em um acidente em Carapina neste sábado (6) Crédito: Reprodução

Ele e a esposa compareceram no Departamento Médico Legal (DML) no último domingo (07) para fazer os trâmites da liberação do corpo da filha para o velório. Abatido com a perda, Robson disse que a havia falado com a filha no sábado. “Ela trabalhava em uma ótica. Falou que ia para a casa de uma amiga, onde passaria a noite, e que nós conhecíamos a família. Porém, como estava na casa da avó após o trabalho, decidiu sair com outra amiga e aconteceu essa fatalidade. Como Jó fala ‘Deus deu, Deus tira’”, desabafou o pai.

Gabriel Macedo, de 19 anos, também morreu no local. Ele era estudante de engenharia e morador de Serra Dourada. Um tio do jovem, que não quis se identificar, diz que Gabriel era filho único e muito estudioso.

Outra vítima, que também estava no veículo, é Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos. O rapaz trabalhava em um posto de gasolina e era vizinho de Gabriel. "Ele era pessoa muito tranquila, não tinha vícios. Eles iam para uma festa. Foi a mãe dele que me ligou contando do acidente. Alexandre corria atrás das coisas dele. Há duas semanas, ele conseguiu um emprego de frentista. Era filho único, morava com a mãe e havia perdido o filho há um ano apenas. Era um anjo", comentou Idinéia Vaz Ferreira, tia de Alexandre.

Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos, é uma das vítimas do acidente entre carro e carreta em Carapina, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

O I30 era guiado por João Victor Schneider dos Santos. Dentro ainda estavam mais três pessoas, que ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. São elas: Karen Bianchi Botelho, Luiz Henrique Rodrigues da Cruz e Guilherme Rosa Passos.

