Jovem morto pela PM no ES: pai faz discurso emocionado em Câmara de Vereadores

Segundo o pai, os últimos dias têm sido muito difíceis. “Eu acordo assustado no meio da noite. Às vezes, nem durmo. Vou ao quarto do meu filho, penso que aquilo está sendo um pesadelo, mas não é. Quando chego lá, meu filho não está”, declarou. Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, foi atingido por cinco tiros no peito durante uma abordagem de policiais na sexta-feira (31) . Durante a ação, segundo o próprio boletim de ocorrência, os militares dispararam 44 vezes. O jovem não estava armado e nem tinha passagens criminais.

"Eu poderia ter ido a uma loja escolher uma roupa, um tênis, mas fui escolher o caixão do meu filho. O meu filho eu não vou trazer mais. Peço para que lutem por isso. Quero apenas justiça" Josenildo Monteiro Matos - Pai de Danilo

Josenildo disse que Danilo era um filho trabalhador e atencioso: “Me ajudava com tudo, todos os dias. Chegava do serviço dele, fazia marmita e levava para mim. Perguntava se eu precisava de ajuda. À tarde ele ia me buscar, era um menino maravilhoso, educado”.

Durante o discurso, o pai comentou que não foi procurado pelas autoridades policiais. “O caso aconteceu meia-noite e vinte e fui informado por colegas, às 6h30, que tinha acontecido algo com o meu filho. Autoridade nenhuma veio falar comigo”, afirmou.

O que aconteceu no dia

Para Josenildo, Danilo pode ter se assustado com a aproximação da polícia. O filho estaria com colegas no veículo e teria tomado a atitude de sair do local onde os policiais teriam dado ordem de parada.