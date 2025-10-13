Confronto em Serramar

Jovem morre após troca de tiros com a Polícia Militar na Serra

Segundo a PM, um grupo estaria promovendo uma festa no bairro Serramar para vender drogas e portando armas; a polícia foi até a região e aconteceu uma troca de tiros

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:44

Um jovem de 19 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na tarde de domingo (12), no bairro Serramar, na Serra. Com ele, segundo a polícia, foi encontrada uma pistola com munições e um carregador alongado.

De acordo com a PM, os militares receberam informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam promovendo uma festa na região, utilizando o evento para vender entorpecentes e portar armas de fogo. Também havia indícios de que os suspeitos estariam usando uma área de mata próxima para esconder as drogas.

Material apreendido após troca de tiros entre militares e suspeitos na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Os policiais realizaram uma incursão na área indicada. Cerca de oito homens atiraram contra os militares, que revidaram. Os suspeitos fugiram em diferentes direções e não foram localizados.

Após cessarem os disparos, as equipes realizaram buscas e encontraram 75 pinos de crack, 62 buchas de maconha, 129 pinos de cocaína e dois rádios comunicadores. O jovem foi localizado ferido, segurando a pistola com 32 munições e o carregador alongado na cintura. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.

O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como morte por intervenção legal de agente do Estado e o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

