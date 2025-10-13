Jovem morre após troca de tiros com a Polícia Militar na Serra

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11:44
Um jovem de 19 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na tarde de domingo (12), no bairro Serramar, na Serra. Com ele, segundo a polícia, foi encontrada uma pistola com munições e um carregador alongado.
De acordo com a PM, os militares receberam informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam promovendo uma festa na região, utilizando o evento para vender entorpecentes e portar armas de fogo. Também havia indícios de que os suspeitos estariam usando uma área de mata próxima para esconder as drogas.
Os policiais realizaram uma incursão na área indicada. Cerca de oito homens atiraram contra os militares, que revidaram. Os suspeitos fugiram em diferentes direções e não foram localizados.
Após cessarem os disparos, as equipes realizaram buscas e encontraram 75 pinos de crack, 62 buchas de maconha, 129 pinos de cocaína e dois rádios comunicadores. O jovem foi localizado ferido, segurando a pistola com 32 munições e o carregador alongado na cintura. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.
O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como morte por intervenção legal de agente do Estado e o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
