Jovem é baleado e adolescente apreendido em confronto com a PM na Serra

Os dois suspeitos, de 16 e 21 anos, portavam pistolas cada um e dispararam contra os policiais militares na tarde de terça-feira (26)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem, de 21 anos, foi baleado e preso após trocarem tiros com a Polícia Militar na tarde de terça-feira (26), no bairro Nova Carapina 2, na Serra .

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelos militares, duas equipes receberam uma denúncia de um cidadão, que não quis se identificar, dizendo que indivíduos estariam portando arma de fogo e comercializando drogas na Rua Ipanema.

Com essas informações, os policiais foram ao local e, ao chegarem, viram os dois jovens de 16 e 21 anos armados com pistolas.

O adolescente foi alcançado e abordado. A arma que estava com ele foi apreendida, assim como um carregador e nove munições calibre .40. Durante buscas na região, os policiais localizaram mais um carregador de pistola com 15 munições e uma bolsa com 105 pedras de crack, 170 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, além de R$ 394 em espécie.