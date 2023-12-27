Jovem é baleado e adolescente apreendido em confronto com a PM na Serra

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem, de 21 anos, foi baleado e preso após trocarem tiros com a Polícia Militar na tarde de terça-feira (26), no bairro Nova Carapina 2, na Serra

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelos militares, duas equipes receberam uma denúncia de um cidadão, que não quis se identificar, dizendo que indivíduos estariam portando arma de fogo e comercializando drogas na Rua Ipanema.

Com essas informações, os policiais foram ao local e, ao chegarem, viram os dois jovens de 16 e 21 anos armados com pistolas.

Os militares deram ordem de abordagem, mas, ao verem os agentes, eles fugiram pulando um muro para uma área de mata. Os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram.

O adolescente foi alcançado e abordado. A arma que estava com ele foi apreendida, assim como um carregador e nove munições calibre .40. Durante buscas na região, os policiais localizaram mais um carregador de pistola com 15 munições e uma bolsa com 105 pedras de crack, 170 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, além de R$ 394 em espécie.

Jovem é baleado e adolescente apreendido após confronto com a PM na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Nas buscas, o outro jovem também foi localizado. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Após atendimento, foi liberado e levado à Delegacia Regional da Serra, juntamente com o adolescente.

De acordo com a Polícia Civil , o menor de idade foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de homicídio e levado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).