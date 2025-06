Bairro Conquista

Jovem é baleado durante confronto com agentes da Guarda em bairro de Vitória

Confronto aconteceu durante patrulhamento no bairro Conquista, na noite de domingo (29). Um jovem, de 26 anos, e um adolescente, de 17, foram detidos

Um jovem de 22 anos foi baleado durante um confronto com agentes da Guarda Municipal no bairro Conquista, em Vitória , na noite de domingo (29). Outro indivíduo, de 26 anos, foi preso e um adolescente, de 17, foi apreendido. >

Os outros dois ocupantes do veículo, que estavam no banco de trás, se renderam e foram detidos. Dentro do carro foram encontrados um carregador de pistola, uma bucha de haxixe, dois radiocomunicadores, duas facas, uma touca ninja, um celular, R$ 182 em dinheiro e uma chave de algema.>

O adolescente de 17 anos confessou que era "vapor" (responsável pela venda da droga) do tráfico de drogas no bairro Forte São João e que faz parte da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele afirmou ainda que o grupo havia se reunido no bairro Alagoano e seguia para encontrar comparsas na parte alta do Conquista. Posteriormente, pretendiam atacar uma região conhecida como “baixada”, em Nova Palestina, durante a madrugada desta segunda-feira (30).>