Violência

Bairros de Vitória têm noite de tensão e rajadas de tiros; veja vídeo

Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes-190) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no bairro Resistência (que fica ao lado do bairro Conquista). Militares realizaram o patrulhamento no local, mas nenhum morador abordou a equipe para confirmar as informações do chamado. Já a Polícia Civil disse que não foi acionada.