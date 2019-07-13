Jacaraípe

Jovem é baleada na cabeça e homem na perna durante tiroteio na Serra

Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves; a jovem de 18 anos encontra-se em estado grave

Publicado em 13 de julho de 2019 às 15:07 - Atualizado há 6 anos

Jovem de 18 anos e homem de 30 são baleados na Rua Quinze, em Jacaraípe Crédito: Google Maps

(Com informações de Mayra Bandeira e da TV Gazeta)

Uma jovem, de 18 anos, e um homem, de 30, foram baleados, na noite desta sexta-feira (12), no Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra. De acordo com a polícia, a jovem levou um tiro na cabeça durante o tiroteio, ocorrido por volta de 20h30, e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

Até o momento, ninguém foi detido e a autoria e motivação dos crimes são desconhecidas. A polícia suspeita que o alvo dos tiros era o homem, que acabou levando dois tiros na perna e sendo levado para a mesma unidade de saúde.

Apesar da tentativa de homicídio, ele, que chegou a fingir que estava morto para evitar consequências maiores, segue sem risco de morte. Já a jovem, em virtude do local em que foi alojada a bala, encontra-se em estado grave na UTI.

Segundo a polícia, testemunhas contaram que homens armados, que estavam num carro branco, passaram atirando pela região. No momento, a rua estava movimentada porque acontecia uma festa de uma criança de quatro anos. Houve correria na hora do tiroteio.

Mensagens que circulam pelo WhatsApp dizem que a jovem teria sido baleada ao tentar proteger o namorado, que era alvo dos bandidos. Porém, a família conta que esta é uma informação falsa. A jovem estava na calçada conversando com uma amiga.

De acordo com esta amiga, a jovem tentou sair de bicicleta, mas a corrente se soltou. Neste momento, ela foi atingida na parte de trás da cabeça. A vítima foi socorrida por moradores e levada para o hospital.

De acordo com informações apuradas por equipe da TV Gazeta no local do crime, uma residência da região ficou com marcas de tiros no muro e na parede. Além disso, moradores da região afirmaram categoricamente que nunca viram situação parecida na vizinhança. Um aposentado chegou a dizer que foi acordado com barulho de tiros e com a correria de vizinhos.

FAMÍLIA

A mãe da jovem contou que a filha tinha saído de casa, no final da tarde desta sexta-feira (12), a pedido dela, para pagar o aluguel. Ela conta que a jovem deveria passar na casa do tio, que mora em bairro das Laranjeiras, para pegar o dinheiro e pagar o boleto.

"Infelizmente minha filha estava lá neste momento. Ela é uma menina muito doce, que não me dá trabalho nenhum.Tenho fé que ela vai sair dessa", desabafou a matriarca.

A família morava na área onde ocorreu o tiroteio, mas devido a insegurança se mudou há cerca de três meses para um bairro vizinho. A mãe acredita que, enquanto estava no bairro, a filha aproveitou para visitar uma amiga de infância. "Orientava a ela que não ficasse circulando muito pelo bairro, que estava perigoso, mas ela não me ouviu", conta.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi procurada e informou que o bairro conta com policiamento 24 horas, bem como que na última semana foram efetuadas prisões na região. A Polícia Civil, por sua vez, informou que está investigando o caso por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que os suspeitos ainda não foram identificados.

