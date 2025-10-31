Conhecido da Guarda

Jovem atropela motociclista, foge e acaba preso em Cachoeiro; veja vídeo

Felipe Freitas Bernardes, de 23 anos, foi preso após o acidente, na tarde de quinta-feira (30); segundo a Guarda Municipal, ele foi alvo de perseguição no início deste mês e atirou contra a corporação

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:40

Um jovem de 23 anos suspeito de atirar contra uma viatura da Guarda Municipal durante uma perseguição em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início deste mês, foi preso na quinta-feira (30). Desta vez, câmeras de videomonitoramento flagraram Felipe Freitas Bernardes atropelando um motociclista que seguia à frente do carro que ele estava conduzindo, na Avenida Bolívar de Abreu, bairro Abelardo Machado. As imagens mostram o momento em que, após o condutor cair da moto, ele desvia da vítima e foge sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista de 49 anos foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima seguia internada na manhã desta sexta-feira (31), segundo a unidade. Em consulta ao sistema de segurança, os militares descobriram que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento da moto estava vencido desde 2023. O veículo foi removido ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

Localizado com sinais de embriaguez após fuga

Horas após o acidente, Felipe foi localizado no bairro Valão, com apoio da Guarda Civil Municipal e do sistema de monitoramento. Ele tentou fugir correndo na rua, mas foi alcançado ao entrar em uma revenda de carros. A Polícia Militar disse que o jovem apresentava sintomas visíveis de embriaguez e desequilíbrio ao caminhar e disse não ser habilitado para dirigir.

O carro que ele estava conduzindo foi encontrado na casa do pai de Felipe. A PM informou que havia vestígios de drogas e bebidas alcoólicas no veículo. De acordo com a Polícia Civil, Felipe foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro à vítima no momento do acidente e por dirigir sem habilitação, colocando em risco a segurança pública.

