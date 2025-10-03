Perseguição termina em troca de tiros e moto recuperada em Cachoeiro

Motocicleta usada por criminoso foi recuperada pela Guarda Municipal Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Uma perseguição terminou em troca de tiros e uma motocicleta recuperada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (3). O suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Guarda Civil Municipal, tudo começou quando câmeras de videomonitoramento flagraram uma motocicleta azul, com restrição de furto e roubo, sendo pilotada por um homem no bairro Valão. Viaturas da GCM e da Polícia Militar foram ao local. Ao ver os oficiais, o homem fugiu na contramão pelo bairro Guandu e atirou contra um carro da Guarda. Um agente revidou o tiro, mas o suspeito continuou a fuga até chegar nas margens do rio Itapemirim, onde abandonou o veículo e seguiu a pé.