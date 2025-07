Em Jardim Tropical

Jovem alega ataque de cães na Serra e tutor contesta versão; veja vídeo

Adolescente registrou um boletim alegando ter se ferido após ser atacado, quando passava em frente a uma empresa; já o dono dos animais, negou o caso, também foi à polícia e apresentou a própria versão

Publicado em 17 de julho de 2025 às 12:40

Um adolescente de 17 anos registrou um boletim de ocorrência após alegar ter sido atacado por três cães da raça pitbull no início da noite de quarta-feira (16), em Jardim Tropical, na Serra. A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal. O jovem foi a uma delegacia e relatou que, após o ataque, um homem que seria responsável pelos animais ainda teria mandado ele "meter o pé" do local.>

O responsável pelo imóvel onde os animais estavam, Mathaus Bonatto, que havia sido citado na denúncia feita à Polícia Civil, procurou a reportagem de A Gazeta para contestar as acusações. Ele afirma ter registros em vídeo que mostram que o jovem não foi atacado, nem mordido pelos cães, e que teria se ferido após cair no chão, assustado com a aproximação dos animais. >

Ele apresentou imagens de câmeras de segurança como prova e registrou um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (17) para apresentar a versão dos fatos. >

Bonatto forneceu vídeos das câmeras de videomonitoramento do local, onde a movimentação foi registrada, desde o momento em que o rapaz passa em frente à empresa, até ele ir embora após se lavar (veja o vídeo acima).>

Consta no boletim de ocorrência registrado pelo jovem que afirma ter sido atacado, no qual relata ter saído do trabalho por volta das 18h30 e, quando passou em frente a uma empresa localizada na Avenida Coronel Manoel Nunes, os três cães saíram do imóvel e avançaram em direção a ele. Um dos animais mordeu a perna da vítima, fazendo com que ela caísse no chão. Os outros dois tentaram atacar o rosto do adolescente, que conseguiu se proteger, mas acabou sofrendo ferimentos nas mãos e nos braços.>

Ainda segundo o relato do jovem à polícia, um homem saiu da empresa e ordenou que os cães voltassem. Os animais obedeceram imediatamente. O homem, no entanto, não prestou socorro e apenas mandou o adolescente “lavar as mãos e meter o pé”, segundo o rapaz.>

Já na versão do dono da empresa, os três cães — dois mestiços e um vira-lata caramelo — estavam soltos no pátio quando o adolescente passou em frente ao imóvel. Ele afirma que os animais correram até o portão, mas não ultrapassaram o limite da propriedade. >

Ao ver os cães, o jovem teria se assustado, corrido e caído, se ralando no chão. O responsável alega que chamou os cães de volta, foi até o portão e convidou o adolescente para entrar, lavar as mãos e se acalmar. "Chamei os cachorros de volta em um intervalo de 15 segundos e eles entraram. Ele agradeceu, lavou a mão e foi embora dizendo que estava tudo certo. Não entendi o motivo de depois ele relatar um ataque", disse.>

O que ele tem é um ralado porque quando correu com medo dos cachorros, ele caiu e se ralou. Entendeu? Ele passou, viu os cachorrinhos, se assustou e caiu Mathaus Bonatto Dono dos cachorros

O adolescente afirmou que procurou atendimento médico por conta própria no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde foi medicado e liberado. Em seguida, foi acompanhado do pai à Delegacia Regional do município registrar a ocorrência. >

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Distrito Policial de Serra, onde o fato teria ocorrido. A corporação afirmou que não há detalhes do caso que possam ser repassados, no momento. "A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou, em nota.>

Novo boletim

No novo boletim de ocorrência registrado, dessa vez pelo proprietário, ele afirma ter sido surpreendido com a repercussão do caso e nega que tenha se omitido. “O denunciante disse ter prestado socorro, perguntou se estava bem e ofereceu ajuda. O jovem entrou, se lavou, agradeceu e foi embora. No outro dia, surgiram versões dizendo que houve ataque e omissão”, diz o documento.>

Raça dos cachorros

Segundo o proprietário nenhum dos animais são pitbulls, são dóceis e um deles tem o dente raspado Crédito: Arquivos Pessoais

“Se ele tivesse sido mordido de verdade por pitbulls, um simples grito meu não teria feito os cachorros pararem”. Ele garante que os cães são da família, não são treinados para guarda e nem todos são da raça apontada inicialmente.>

"Nas minhas redes sociais, eu posto vídeo com eles o tempo todo. São super dóceis. Inclusive, tem uma que parece mais pitbull, mas nem é. Ela só tem a orelha cortada. É uma mistura de vira-lata com pitbull. Nem presa ela tem, aqueles dentes caninos, sabe? Não tem. É roçado mesmo. Aí tem outro que é um Basset Hound misturado com pitbull, e o outro é o famoso caramelo, um vira-lata" afirmou Mathaus Bonatto, proprietário do local.>

A reportagem permanece aberta para manifestações de todas as partes envolvidas. Até a última atualização desta matéria, o adolescente não havia comentado a nova versão apresentada.>

Atualização 17/07/2025 - 19:26hrs Após a publicação da reportagem, o tutor dos animais apresentou a própria versão dos fatos. Texto e título foram atualizados.

