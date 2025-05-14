Irmãos são indiciados por duplo homicídio de dois irmãos em Cariacica

Kauan Soares Rocha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Apontado pela Polícia Militar como um dos criminosos mais procurados de Cariacica e gerente do tráfico da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Kauan Soares Rocha, de 19 anos, foi preso na terça-feira (13), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, suspeito de envolvimento no duplo homicídio de dois irmãos , de 21 e 24 anos, em Campo Verde, Cariacica , em janeiro deste ano. Kauan e seu irmão, Kaio Rocha Soares – que está foragido, foram autuados pelo crime. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus, os criminosos tinham como alvo outro irmão das vítimas, identificado como Jhon Maicon Ferreira Coutinho, de 26 anos – ele conseguiu escapar dos disparos e foi encontrado próximo ao local do crime, escondido. O jovem acabou preso porque, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, segundo informou a PM na ocasião.

O coronel Douglas Caus explica como a Polícia Militar conseguiu prender um dos irmãos suspeitos do duplo homicídio dos dois irmãos.

Nossa inteligência começou a rastrear o Kauan e o Kaio, que inicialmente foram para o Norte do Estado. Conseguimos fazer diversas diligências e hoje (terça) conseguimos localizar o Kauan Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM

Kaio Rocha Soares está foragido; ele foi indiciado, junto com irmão, pela morte de dois irmãos em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Disputa entre facções motivou ataque

A Polícia Militar disse que o crime foi consequência de uma disputa entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV), pelo tráfico dos bairros Santo Antônio, Campo Verde e Cangaíba, em Cariacica. Kauan e Kaio foram indiciados por homicídio duplamente qualificado.

“Eles mataram dois irmãos de maneira equivocada, sendo que o terceiro irmão, era alvo dele na disputa territorial entre o PCV e o TCP. Com a prisão do Kauan, a sociedade capixaba comemora mais um indivíduo extremamente perigoso que sai do seio da sociedade capixaba”, disse o comandante-geral da PM.