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Um preso e um foragido

Irmãos são indiciados por duplo homicídio de dois irmãos em Cariacica

Gerente do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP), Kauan Soares Rocha, um dos suspeitos do crime e um dos criminosos mais procurados de Cariacica, foi preso; o irmão dele, Kaio Rocha Soares, está foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2025 às 09:35

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 09:35

Kauan Soares Rocha
Kauan Soares Rocha Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Apontado pela Polícia Militar como um dos criminosos mais procurados de Cariacica e gerente do tráfico da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Kauan Soares Rocha, de 19 anos, foi preso na terça-feira (13), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, suspeito de envolvimento no duplo homicídio de dois irmãos, de 21 e 24 anos, em Campo Verde, Cariacica, em janeiro deste ano. Kauan e seu irmão, Kaio Rocha Soares – que está foragido, foram autuados pelo crime. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, os criminosos tinham como alvo outro irmão das vítimas, identificado como Jhon Maicon Ferreira Coutinho, de 26 anos – ele conseguiu escapar dos disparos e foi encontrado próximo ao local do crime, escondido. O jovem acabou preso porque, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, segundo informou a PM na ocasião.
O coronel Douglas Caus explica como a Polícia Militar conseguiu prender um dos irmãos suspeitos do duplo homicídio dos dois irmãos.
Nossa inteligência começou a rastrear o Kauan e o Kaio, que inicialmente foram para o Norte do Estado. Conseguimos fazer diversas diligências e hoje (terça) conseguimos localizar o Kauan
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM
Kaio Rocha Soares
Kaio Rocha Soares está foragido; ele foi indiciado, junto com irmão, pela morte de dois irmãos em Cariacica  Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Disputa entre facções motivou ataque

A Polícia Militar disse que o crime foi consequência de uma disputa entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV), pelo tráfico dos bairros Santo Antônio, Campo Verde e Cangaíba, em Cariacica. Kauan e Kaio foram indiciados por homicídio duplamente qualificado.
“Eles mataram dois irmãos de maneira equivocada, sendo que o terceiro irmão, era alvo dele na disputa territorial entre o PCV e o TCP. Com a prisão do Kauan, a sociedade capixaba comemora mais um indivíduo extremamente perigoso que sai do seio da sociedade capixaba”, disse o comandante-geral da PM.
Kauan é um psicopata, traficante, tem crime de porte ilegal de arma, é um dos gerentes do TCP, que rivaliza com o PCV
Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da PM

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